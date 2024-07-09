https://crimea.ria.ru/20240709/38-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nochyu-nad-pyatyu-regionami-rossii-1138699129.html

38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России

38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России - РИА Новости Крым, 09.07.2024

38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России

38 украинских дронов уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T07:27

2024-07-09T07:27

2024-07-09T07:36

министерство обороны рф

пво

белгородская область

курская область

ростовская область

астраханская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 38 украинских дронов уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", – сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской областиНефтебаза и подстанция загорелись при атаке БПЛА в Волгоградской областиПожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован

белгородская область

курская область

ростовская область

астраханская область

воронежская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство обороны рф, пво, белгородская область, курская область, ростовская область, астраханская область, воронежская область