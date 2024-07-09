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38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России
38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России - РИА Новости Крым, 09.07.2024
38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России
38 украинских дронов уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 38 украинских дронов уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", – сказано в сообщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской областиНефтебаза и подстанция загорелись при атаке БПЛА в Волгоградской областиПожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, белгородская область, курская область, ростовская область, астраханская область, воронежская область
38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России

ПВО сбила над пятью регионами России 38 украинских беспилотников

07:27 09.07.2024 (обновлено: 07:36 09.07.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 38 украинских дронов уничтожены за ночь над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", – сказано в сообщении.
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