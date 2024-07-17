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ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области - РИА Новости Крым, 17.07.2024
ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
В Курской области в результате атак украинских беспилотников ранены четыре человека. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T11:19
2024-07-17T11:24
курская область
алексей смирнов
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атак украинских беспилотников ранены четыре человека. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов. По его информации, ночью с украинского коптера сбросили взрывчатку на здание пожарной части в поселке Теткино Глушковского района. Утром в селе Новоивановка Суджанского района украинские дроны атаковали грузовой автомобиль, водитель получил ранения. Кроме того, ранены двое работников сельхозпредприятия. Все пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу.Накануне в регионе загорелся завод низковольтной аппаратуры после атаки украинского беспилотника. Пострадавших среди сотрудников нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал машину МЧС на Херсонщине – ранены спасатели38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами РоссииДесятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, алексей смирнов, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области

Четыре человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Курскую область

11:19 17.07.2024 (обновлено: 11:24 17.07.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атак украинских беспилотников ранены четыре человека. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.
По его информации, ночью с украинского коптера сбросили взрывчатку на здание пожарной части в поселке Теткино Глушковского района.
"Ранен дежурный спасатель. Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь. Вследствие атаки коптера повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Утром в селе Новоивановка Суджанского района украинские дроны атаковали грузовой автомобиль, водитель получил ранения. Кроме того, ранены двое работников сельхозпредприятия. Все пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу.
Накануне в регионе загорелся завод низковольтной аппаратуры после атаки украинского беспилотника. Пострадавших среди сотрудников нет.
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Курская областьАлексей СмирновОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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