https://crimea.ria.ru/20240717/vsu-sbrosili-s-dronov-vzryvchatku---4-cheloveka-raneny-v-kurskoy-oblasti-1138924636.html
ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области - РИА Новости Крым, 17.07.2024
ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
В Курской области в результате атак украинских беспилотников ранены четыре человека. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T11:19
2024-07-17T11:19
2024-07-17T11:24
курская область
алексей смирнов
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атак украинских беспилотников ранены четыре человека. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов. По его информации, ночью с украинского коптера сбросили взрывчатку на здание пожарной части в поселке Теткино Глушковского района. Утром в селе Новоивановка Суджанского района украинские дроны атаковали грузовой автомобиль, водитель получил ранения. Кроме того, ранены двое работников сельхозпредприятия. Все пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу.Накануне в регионе загорелся завод низковольтной аппаратуры после атаки украинского беспилотника. Пострадавших среди сотрудников нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал машину МЧС на Херсонщине – ранены спасатели38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами РоссииДесятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, алексей смирнов, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
Четыре человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Курскую область
11:19 17.07.2024 (обновлено: 11:24 17.07.2024)