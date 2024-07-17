https://crimea.ria.ru/20240717/vsu-sbrosili-s-dronov-vzryvchatku---4-cheloveka-raneny-v-kurskoy-oblasti-1138924636.html

ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области

ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области - РИА Новости Крым, 17.07.2024

ВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области

В Курской области в результате атак украинских беспилотников ранены четыре человека. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T11:19

2024-07-17T11:19

2024-07-17T11:24

курская область

алексей смирнов

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атак украинских беспилотников ранены четыре человека. Об этом сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов. По его информации, ночью с украинского коптера сбросили взрывчатку на здание пожарной части в поселке Теткино Глушковского района. Утром в селе Новоивановка Суджанского района украинские дроны атаковали грузовой автомобиль, водитель получил ранения. Кроме того, ранены двое работников сельхозпредприятия. Все пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу.Накануне в регионе загорелся завод низковольтной аппаратуры после атаки украинского беспилотника. Пострадавших среди сотрудников нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал машину МЧС на Херсонщине – ранены спасатели38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами РоссииДесятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, всу (вооруженные силы украины)