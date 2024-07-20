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Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор
Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор
Мужчина получил ранения при атаке украинского беспилотника на работающий в поле комбайн. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T14:28
2024-07-20T14:28
2024-07-20T14:28
обстрелы курской области
курская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
алексей смирнов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Мужчина получил ранения при атаке украинского беспилотника на работающий в поле комбайн. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.По его данным, атака произошла рядом с селом Снагость Кореневского района в субботу.19 июля в Курске два мирных жителя получили ожоги после падения обломков украинского дрона. Им была оказана медицинская помощь на месте.Утром 20 июля вооруженные силы отразили массированную атаку дронов на территорию России – в Ростовской области уничтожили 26 БПЛА. Накануне 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, а также Курской и Белгородской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненыеМашина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены троеВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), алексей смирнов, новости
Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор
В Курской области механизатор ранен в результате удара дрона ВСУ по комбайну в поле