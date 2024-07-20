https://crimea.ria.ru/20240720/ukrainskiy-dron-atakoval-kombayn-v-pole-pod-kurskom--ranen-mekhanizator-1139009515.html

Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор

Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор

Мужчина получил ранения при атаке украинского беспилотника на работающий в поле комбайн. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T14:28

2024-07-20T14:28

2024-07-20T14:28

обстрелы курской области

курская область

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

алексей смирнов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Мужчина получил ранения при атаке украинского беспилотника на работающий в поле комбайн. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.По его данным, атака произошла рядом с селом Снагость Кореневского района в субботу.19 июля в Курске два мирных жителя получили ожоги после падения обломков украинского дрона. Им была оказана медицинская помощь на месте.Утром 20 июля вооруженные силы отразили массированную атаку дронов на территорию России – в Ростовской области уничтожили 26 БПЛА. Накануне 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, а также Курской и Белгородской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненыеМашина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены троеВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), алексей смирнов, новости