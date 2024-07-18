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Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое
Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое
Три человека, в том числе 17-летний парень, ранены при атаке украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородской области. Об этом сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T12:11
2024-07-18T12:11
2024-07-18T12:11
белгородская область
происшествия
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 17-летний парень, ранены при атаке украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Отмечается, что ВСУ с помощью FPV-дрона ударили по автомобилю, который ехал по селу. Машина взорвалась и врезалась в забор жилого дома. Женщина-водитель не пострадала. Ранения получили трое людей, которые находились рядом с местом атаки.В результате атаки машина полностью сгорела, а в частном домовладении повреждены фасад, забор, навес и один автомобиль, добавил губернатор.Накануне в районе хутора Церковный дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала молодая семейная пара. В результате возгорания супруги погибли на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены людиОсколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУТрое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
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белгородская область, происшествия, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), новости
Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое
Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области – Гладков