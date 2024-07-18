https://crimea.ria.ru/20240718/mashina-vzorvalas-i-vrezalas-v-zabor-posle-ataki-drona--raneny-troe-1138957141.html

Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое

Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое

Три человека, в том числе 17-летний парень, ранены при атаке украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородской области. Об этом сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T12:11

2024-07-18T12:11

2024-07-18T12:11

белгородская область

происшествия

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 17-летний парень, ранены при атаке украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Отмечается, что ВСУ с помощью FPV-дрона ударили по автомобилю, который ехал по селу. Машина взорвалась и врезалась в забор жилого дома. Женщина-водитель не пострадала. Ранения получили трое людей, которые находились рядом с местом атаки.В результате атаки машина полностью сгорела, а в частном домовладении повреждены фасад, забор, навес и один автомобиль, добавил губернатор.Накануне в районе хутора Церковный дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала молодая семейная пара. В результате возгорания супруги погибли на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены людиОсколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУТрое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), новости