Рейтинг@Mail.ru
Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240718/mashina-vzorvalas-i-vrezalas-v-zabor-posle-ataki-drona--raneny-troe-1138957141.html
Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое
Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое
Три человека, в том числе 17-летний парень, ранены при атаке украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородской области. Об этом сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T12:11
2024-07-18T12:11
белгородская область
происшествия
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138956985_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_3c145ddaf74d033a68972ffe642505fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 17-летний парень, ранены при атаке украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Отмечается, что ВСУ с помощью FPV-дрона ударили по автомобилю, который ехал по селу. Машина взорвалась и врезалась в забор жилого дома. Женщина-водитель не пострадала. Ранения получили трое людей, которые находились рядом с местом атаки.В результате атаки машина полностью сгорела, а в частном домовладении повреждены фасад, забор, навес и один автомобиль, добавил губернатор.Накануне в районе хутора Церковный дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала молодая семейная пара. В результате возгорания супруги погибли на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены людиОсколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУТрое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138956985_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_50327850cfce47414330f7f08bf3a076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, происшествия, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), новости
Машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены трое

Три мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на машину в Белгородской области – Гладков

12:11 18.07.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ селе отрадное Белгородской области машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона
В селе отрадное Белгородской области машина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 17-летний парень, ранены при атаке украинского беспилотника по селу Отрадное Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ с помощью FPV-дрона ударили по автомобилю, который ехал по селу. Машина взорвалась и врезалась в забор жилого дома. Женщина-водитель не пострадала. Ранения получили трое людей, которые находились рядом с местом атаки.
"Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Еще двум пострадавшим с ушибами — женщине и 17-летнему парню — медики оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались", - написал Гладков в Telegram.
В результате атаки машина полностью сгорела, а в частном домовладении повреждены фасад, забор, навес и один автомобиль, добавил губернатор.
Накануне в районе хутора Церковный дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала молодая семейная пара. В результате возгорания супруги погибли на месте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди
Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ
Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
 
Белгородская областьПроисшествияОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала