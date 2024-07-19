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Над Крымом сбили пять беспилотников - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Над Крымом сбили пять беспилотников
Над Крымом сбили пять беспилотников - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Над Крымом сбили пять беспилотников
Системы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T07:21
2024-07-19T07:31
крым
министерство обороны рф
атаки всу на крым
происшествия
пво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
курская область
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что в ночь на пятницу 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, также Курской и Белгородской областями.На этой неделе ВСУ каждую ночь пытаются атаковать Крымский полуостров при помощи дронов. Накануне была отражена массированная атака с моря и воздуха. ПВО перехватили 33 дрона над Крымом, а также в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер уничтожен в СевастополеУкраинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов КрымаНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
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РИА Новости Крым
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крым, министерство обороны рф, атаки всу на крым, происшествия, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, курская область, белгородская область, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, обстрелы курской области
Над Крымом сбили пять беспилотников

Силы ПВО сбили над Крымом и Черным морем пять украинских беспилотников

07:21 19.07.2024 (обновлено: 07:31 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБПЛА через оптический прицел, за которым во время учений по борьбе с воздушными целями наблюдает военнослужащий
БПЛА через оптический прицел, за которым во время учений по борьбе с воздушными целями наблюдает военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что в ночь на пятницу 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, также Курской и Белгородской областями.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями", - уточняется в сообщении.
На этой неделе ВСУ каждую ночь пытаются атаковать Крымский полуостров при помощи дронов. Накануне была отражена массированная атака с моря и воздуха. ПВО перехватили 33 дрона над Крымом, а также в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.
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