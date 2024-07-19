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Над Крымом сбили пять беспилотников

Над Крымом сбили пять беспилотников - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Над Крымом сбили пять беспилотников

Системы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T07:21

2024-07-19T07:21

2024-07-19T07:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отразили новую попытку украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Отмечается, что в ночь на пятницу 19 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом, также Курской и Белгородской областями.На этой неделе ВСУ каждую ночь пытаются атаковать Крымский полуостров при помощи дронов. Накануне была отражена массированная атака с моря и воздуха. ПВО перехватили 33 дрона над Крымом, а также в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер уничтожен в СевастополеУкраинский беспилотник сбит над Черным морем у берегов КрымаНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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