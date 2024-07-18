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Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена – Минобороны

Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена – Минобороны - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена – Минобороны

Украинские боевики в ночь на четверг предприняли массированную попытку атаковать Крым с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T07:18

2024-07-18T07:18

2024-07-18T08:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на четверг предприняли массированную попытку атаковать Крым с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении морских дронов.Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при отражении атаки 15 июля один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.1 июля в Севастополе отразили ракетную атаку – были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины.Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУАтака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домовИз-за ракетной атаки на Севастополь пострадали три мирных жителя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, атаки всу на крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма