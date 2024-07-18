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Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена – Минобороны - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена – Минобороны
Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена – Минобороны - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена – Минобороны
Украинские боевики в ночь на четверг предприняли массированную попытку атаковать Крым с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T07:18
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министерство обороны рф
крым
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
атаки всу на крым
черное море
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на четверг предприняли массированную попытку атаковать Крым с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении морских дронов.Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при отражении атаки 15 июля один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.1 июля в Севастополе отразили ракетную атаку – были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины.Читайте также на РИА Новости Крым:У побережья Крыма уничтожен беспилотник ВСУАтака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домовИз-за ракетной атаки на Севастополь пострадали три мирных жителя
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министерство обороны рф, крым, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, атаки всу на крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена – Минобороны

Над Крымом сбиты 33 беспилотника и в Черном море уничтожены 10 безэкпипажных катеров

07:18 18.07.2024 (обновлено: 08:09 18.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики в ночь на четверг предприняли массированную попытку атаковать Крым с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России.
Утром в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении морских дронов.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при отражении атаки 15 июля один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.
1 июля в Севастополе отразили ракетную атаку – были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины.
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Министерство обороны РФКрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Безэкипажные катераАтаки ВСУ на КрымЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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