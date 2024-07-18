Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе
В Севастополе отражена атака надводного беспилотника - Развожаев
06:03 18.07.2024 (обновлено: 08:20 18.07.2024)
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку безэкипажного катера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, попытку атаки дрона пресекли около 4:46 в четверг.
"Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен", - написал он в Telegram и призвал доверять только официальной информации.
На данный момент морской рейд остается закрытым.
"Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет. На площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - уточнили в дептрансе Севастополя.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при отражении атаки 15 июля один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.
1 июля в Севастополе отразили ракетную атаку – были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины.
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