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Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе

Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе

В Севастополе военные отразили атаку безэкипажного катера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T06:03

2024-07-18T06:03

2024-07-18T08:20

севастополь

михаил развожаев

безэкипажные катера

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку безэкипажного катера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, попытку атаки дрона пресекли около 4:46 в четверг.На данный момент морской рейд остается закрытым.Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при отражении атаки 15 июля один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.1 июля в Севастополе отразили ракетную атаку – были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре воздушные цели сбиты над акваторией СевастополяНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безэкипажные катера, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма