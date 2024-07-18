Рейтинг@Mail.ru
Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240718/bezekipazhnyy-kater-unichtozhen-v-sevastopole--1138950384.html
Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе
Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе
В Севастополе военные отразили атаку безэкипажного катера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T06:03
2024-07-18T08:20
севастополь
михаил развожаев
безэкипажные катера
атаки всу на крым
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_0:97:1754:1084_1920x0_80_0_0_ca6ebf2dd22ab863b184fe6bb8c05a48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку безэкипажного катера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его данным, попытку атаки дрона пресекли около 4:46 в четверг.На данный момент морской рейд остается закрытым.Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при отражении атаки 15 июля один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.1 июля в Севастополе отразили ракетную атаку – были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре воздушные цели сбиты над акваторией СевастополяНе все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_b5d5fcd6b345a1daa806cab06c417b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, безэкипажные катера, атаки всу на крым, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе

В Севастополе отражена атака надводного беспилотника - Развожаев

06:03 18.07.2024 (обновлено: 08:20 18.07.2024)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку безэкипажного катера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, попытку атаки дрона пресекли около 4:46 в четверг.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК уничтожен", - написал он в Telegram и призвал доверять только официальной информации.

На данный момент морской рейд остается закрытым.
"Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет. На площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - уточнили в дептрансе Севастополя.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров с воздуха или моря. На прошлой неделе силы ПВО уничтожили на подлете к побережью Крыма восемь беспилотников.
По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, при отражении атаки 15 июля один из БПЛА был сбит в районе мыса Фиолент. Осколки упали на территории частного дома. Обошлось без пострадавших.
1 июля в Севастополе отразили ракетную атаку – были уничтожены пять воздушных целей, пострадавших нет. Развожаев уточнил, что в одном из садовых товариществ произошел небольшой пожар в лесополосе, также загорелись заборы частных домов. Еще в одном СНТ зафиксировано возгорания травы, упавшими осколками повреждены три машины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четыре воздушные цели сбиты над акваторией Севастополя
Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
"Бабуля, я не умру?": истории раненных при атаке на Учкуевку детей
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезэкипажные катераАтаки ВСУ на КрымПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Один человек погиб и трое ранены в ДТП на Кубани
08:26Веерные отключения света в Крыму в четверг – адреса и сроки
07:57В Донецке предотвратили теракт
07:39В Алуште на треть выросло число туристов
07:18Массированная атака на Крым с моря и воздуха отражена – Минобороны
07:13Уже расставляют мебель: в КФУ достроены студенческие общежития
06:55Что Ширвиндт говорил о принадлежности Крыма и о тоске по Украине
06:39Чем рискует выбранный Трампом кандидат в вице-президенты Вэнс
06:24В Новороссийске сирена – военные отражают атаку морских дронов
06:22Ситуация на Крымском мосту к утру четверга – оперативные данные
06:03Безэкипажный катер уничтожен в Севастополе
00:01Жара не отпускает: в Крыму по-прежнему +40
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
22:43Главное за день: 17 июля
22:30Главные новости Крыма: 17 июля
22:16Раздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере Трампа
21:53Россия и Венгрия начнут строить блоки АЭС "Пакш-2" до конца года
21:32Лавров назвал условие прекращения конфликта на Украине
21:25Вступительная кампания в Крыму: куда идти учиться и где высокий конкурс
21:13В Евпатории горит полигон ТБО – видео
Лента новостейМолния