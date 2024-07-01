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Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домов - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домов
Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домов - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домов
Проведенная проверка показала, что число домов, пострадавших от атаки ВСУ на Балаклаву в субботу, 29 июня, больше, чем заявлялось ранее. Об этом на аппаратном... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T16:52
2024-07-01T16:52
балаклава
новости
михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Проведенная проверка показала, что число домов, пострадавших от атаки ВСУ на Балаклаву в субботу, 29 июня, больше, чем заявлялось ранее. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента внутренней политики города – член правительства Севастополя Сергей Бездольный.По его словам, в числе поврежденных в результате атаки – 10 квартир в двух многоквартирных домах на улице Жукова, 102 и 104. А также 8 домов в частном секторе на улицах Выгонная, Ситникова и Морской пехоты. "Также пострадали семь автотранспортных средств и один мотоцикл. Работа продолжается, в муниципальные комиссии заявки еще поступают", – добавил Бездольный.Утром 29 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев тогда сообщил, что в небе над акваторией и в районе Балаклавы российские военные уничтожили две воздушные цели, при этом осколки упали на побережье. Позже поступила информация, что в результате атаки пострадали четыре мирных жителя, один из осколков ракеты упал в районе улицы Новикова, также есть повреждения в частных домов на Выгонной и Жукова.
https://crimea.ria.ru/20240701/novyy-signal-ballistika-v-sevastopole-kogda-i-kak-on-budet-poyavlyatsya-1138491066.html
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балаклава, новости, михаил развожаев, атаки всу на крым
Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домов

Число пострадавших от атаки ВСУ на Балаклаву домов увеличилось – правительство Севастополя

16:52 01.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская бухта
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Проведенная проверка показала, что число домов, пострадавших от атаки ВСУ на Балаклаву в субботу, 29 июня, больше, чем заявлялось ранее. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента внутренней политики города – член правительства Севастополя Сергей Бездольный.
"По ситуации 29 июня – это субботняя утренняя атака – на сегодняшний день комиссия Балаклавского муниципалитета также отработала и количество поврежденных домов и домовладений увеличилось", – сказал Бездольный.
По его словам, в числе поврежденных в результате атаки – 10 квартир в двух многоквартирных домах на улице Жукова, 102 и 104. А также 8 домов в частном секторе на улицах Выгонная, Ситникова и Морской пехоты.
"Также пострадали семь автотранспортных средств и один мотоцикл. Работа продолжается, в муниципальные комиссии заявки еще поступают", – добавил Бездольный.
Утром 29 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев тогда сообщил, что в небе над акваторией и в районе Балаклавы российские военные уничтожили две воздушные цели, при этом осколки упали на побережье. Позже поступила информация, что в результате атаки пострадали четыре мирных жителя, один из осколков ракеты упал в районе улицы Новикова, также есть повреждения в частных домов на Выгонной и Жукова.
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