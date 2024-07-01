https://crimea.ria.ru/20240701/ataka-vsu-na-balaklavu-uvelichilos-chislo-povrezhdennykh-domov-1138491855.html

Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домов

Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домов - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домов

Проведенная проверка показала, что число домов, пострадавших от атаки ВСУ на Балаклаву в субботу, 29 июня, больше, чем заявлялось ранее. Об этом на аппаратном... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T16:52

2024-07-01T16:52

2024-07-01T16:52

балаклава

новости

михаил развожаев

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Проведенная проверка показала, что число домов, пострадавших от атаки ВСУ на Балаклаву в субботу, 29 июня, больше, чем заявлялось ранее. Об этом на аппаратном совещании правительства сообщил директор департамента внутренней политики города – член правительства Севастополя Сергей Бездольный.По его словам, в числе поврежденных в результате атаки – 10 квартир в двух многоквартирных домах на улице Жукова, 102 и 104. А также 8 домов в частном секторе на улицах Выгонная, Ситникова и Морской пехоты. "Также пострадали семь автотранспортных средств и один мотоцикл. Работа продолжается, в муниципальные комиссии заявки еще поступают", – добавил Бездольный.Утром 29 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев тогда сообщил, что в небе над акваторией и в районе Балаклавы российские военные уничтожили две воздушные цели, при этом осколки упали на побережье. Позже поступила информация, что в результате атаки пострадали четыре мирных жителя, один из осколков ракеты упал в районе улицы Новикова, также есть повреждения в частных домов на Выгонной и Жукова.

https://crimea.ria.ru/20240701/novyy-signal-ballistika-v-sevastopole-kogda-i-kak-on-budet-poyavlyatsya-1138491066.html

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балаклава, новости, михаил развожаев, атаки всу на крым