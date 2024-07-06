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ВСУ атаковали рынок в Новой Маячке – ранены трое
ВСУ атаковали рынок в Новой Маячке – ранены трое - РИА Новости Крым, 06.07.2024
ВСУ атаковали рынок в Новой Маячке – ранены трое
Женщина и двое мужчин получили тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский фургон на центральном рынке села Новая Маячка в Херсонской... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T11:13
2024-07-06T11:13
2024-07-06T11:13
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
беспилотник (бпла, дрон)
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Женщина и двое мужчин получили тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский фургон на центральном рынке села Новая Маячка в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По данным Сальдо, за минувшие сутки ВСУ выпустили по региону более 40 снарядов из ствольной артиллерии. Кроме того, пять дронов уничтожены над селом Каиры, обстрелам из тяжелых орудий и минометов подверглись Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Первомаевка, Райское, Солонцы. "В результате варварских атак повреждения получили жилые и нежилые строения", - добавил губернатор.Накануне Сальдо сообщал, что семь населенных пунктов оказались обесточены после обстрела украинских боевиков. Ударами были повреждены электросети в Голопристанском округе, без света были 4 087 абонентов Херсоноблэнерго.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала годаРезервуары с топливом горят в Краснодарском крае после атаки дронов ВСУБолее 460 мирных жителей погибли от атак ВСУ за полгода
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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херсонская область, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, беспилотник (бпла, дрон), общество, новые регионы россии, новости
ВСУ атаковали рынок в Новой Маячке – ранены трое
Три человека ранены при атаке дрона ВСУ на центральный рынок в селе Новая Маячка - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Женщина и двое мужчин получили тяжелые ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский фургон на центральном рынке села Новая Маячка в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Ранним утром украинские террористы атаковали fpv-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа. Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии",- написал он в Telegram.
По данным Сальдо, за минувшие сутки ВСУ выпустили по региону более 40 снарядов из ствольной артиллерии. Кроме того, пять дронов уничтожены над селом Каиры, обстрелам из тяжелых орудий и минометов подверглись Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Первомаевка, Райское, Солонцы.
"В результате варварских атак повреждения получили жилые и нежилые строения", - добавил губернатор.
Накануне Сальдо сообщал, что семь населенных пунктов оказались обесточены после обстрела украинских боевиков
. Ударами были повреждены электросети в Голопристанском округе, без света были 4 087 абонентов Херсоноблэнерго.
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