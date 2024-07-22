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Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых
Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых
Один человек погиб и еще шестеро ранены в Донецкой Народной Республике из-за атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T21:38
2024-07-22T21:38
2024-07-22T22:07
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще шестеро ранены в Донецкой Народной Республике из-за атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Днем в понедельник он сообщил, что ВСУ нанесли удар по густонаселенным районам Донецка из американских РСЗО HIMARS. Один человек погиб, пять мирных жителей пострадали.Пушилин указал, что в трех районах Донецка ударами повреждены 11 жилых домов и два образовательных учреждения, в Горловке поврежден газопровод. В течение дня территорию республики обстреляли 20 раз, по региону выпущено около 50 боеприпасов. ВСУ наносят удары американскими реактивными снарядами HIMARS, бью из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударными БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - ПушилинТри сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, донецк, горловка, himars
Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых
Один человек погиб и шесть пострадали при ударах ВСУ по Донецку и Горловке - Пушилин
21:38 22.07.2024 (обновлено: 22:07 22.07.2024)