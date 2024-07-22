https://crimea.ria.ru/20240722/byut-iz-himars-i-kassetami-v-donbasse-vyroslo-chislo-ranennykh-1139058736.html

Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых

Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых

Один человек погиб и еще шестеро ранены в Донецкой Народной Республике из-за атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T21:38

2024-07-22T21:38

2024-07-22T22:07

донецкая народная республика (днр)

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денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще шестеро ранены в Донецкой Народной Республике из-за атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Днем в понедельник он сообщил, что ВСУ нанесли удар по густонаселенным районам Донецка из американских РСЗО HIMARS. Один человек погиб, пять мирных жителей пострадали.Пушилин указал, что в трех районах Донецка ударами повреждены 11 жилых домов и два образовательных учреждения, в Горловке поврежден газопровод. В течение дня территорию республики обстреляли 20 раз, по региону выпущено около 50 боеприпасов. ВСУ наносят удары американскими реактивными снарядами HIMARS, бью из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударными БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - ПушилинТри сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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