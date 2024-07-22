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Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых
Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых
Один человек погиб и еще шестеро ранены в Донецкой Народной Республике из-за атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T21:38
2024-07-22T22:07
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
происшествия
денис пушилин
обстрелы всу
донецк
горловка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще шестеро ранены в Донецкой Народной Республике из-за атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Днем в понедельник он сообщил, что ВСУ нанесли удар по густонаселенным районам Донецка из американских РСЗО HIMARS. Один человек погиб, пять мирных жителей пострадали.Пушилин указал, что в трех районах Донецка ударами повреждены 11 жилых домов и два образовательных учреждения, в Горловке поврежден газопровод. В течение дня территорию республики обстреляли 20 раз, по региону выпущено около 50 боеприпасов. ВСУ наносят удары американскими реактивными снарядами HIMARS, бью из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударными БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Херсонщину кассетными бомбами – ранен ребенок10 человек пострадали и четверо погибли при обстреле в ДНР - ПушилинТри сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, денис пушилин, обстрелы всу, донецк, горловка, himars
Бьют из HIMARS и кассетами: в Донбассе выросло число раненых

Один человек погиб и шесть пострадали при ударах ВСУ по Донецку и Горловке - Пушилин

21:38 22.07.2024 (обновлено: 22:07 22.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще шестеро ранены в Донецкой Народной Республике из-за атак украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Днем в понедельник он сообщил, что ВСУ нанесли удар по густонаселенным районам Донецка из американских РСЗО HIMARS. Один человек погиб, пять мирных жителей пострадали.
"Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до семи человек: один мирный житель погиб, шестеро ранены", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин указал, что в трех районах Донецка ударами повреждены 11 жилых домов и два образовательных учреждения, в Горловке поврежден газопровод.
В течение дня территорию республики обстреляли 20 раз, по региону выпущено около 50 боеприпасов. ВСУ наносят удары американскими реактивными снарядами HIMARS, бью из ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударными БПЛА.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеСитуация в Донбассе: новости и комментарииПроисшествияДенис ПушилинОбстрелы ВСУДонецкГорловкаHIMARS
 
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