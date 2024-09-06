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В Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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В Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае простились с бойцом российской армии Никитой Манешиным, погибшим во время выполнения специальных боевых задач в зоне СВО. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T21:33
2024-09-06T21:33
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с бойцом российской армии Никитой Манешиным, погибшим во время выполнения специальных боевых задач в зоне СВО.Уроженец села Тургеневка Бахчисарайского района Никита Игоревич Манешин по окончании местной школы окончил техникум строительства и транспорта, получив специальность "Электрик", после чего работал на сельскохозяйственном предприятии.Парень был призван на срочную службу в 2022 году, после чего, как истинный патриот, заключил контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции.Никита принимал участие в тяжелых, кровопролитных боях за ДНР и ЛНР, проявляя мужество и героизм.Героя похоронили 6 сентября на Аллее славы в Бахчисарае. Ему был 21 год.Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о церемонии прощания с погибшим на Херсонском направлении офицером ЧФ Иваном Мокроусовым. Читайте также на РИА Новости Крым:Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют
https://crimea.ria.ru/20240906/pogib-na-khersonskom-napravlenii-sevastopol-prostilsya-s-ofitserom-chf-1140188032.html
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армия и флот, утраты, память, герои сво, крым, новости крыма, вооруженные силы россии
В Бахчисарае простились с героем СВО

Уроженец Бахчисарайского района Крыма Никита Манешин погиб в зоне СВО

21:33 06.09.2024
 
Никита Манешин
Никита Манешин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с бойцом российской армии Никитой Манешиным, погибшим во время выполнения специальных боевых задач в зоне СВО.
Уроженец села Тургеневка Бахчисарайского района Никита Игоревич Манешин по окончании местной школы окончил техникум строительства и транспорта, получив специальность "Электрик", после чего работал на сельскохозяйственном предприятии.
Парень был призван на срочную службу в 2022 году, после чего, как истинный патриот, заключил контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции.
Никита принимал участие в тяжелых, кровопролитных боях за ДНР и ЛНР, проявляя мужество и героизм.
"Никита Игоревич Манешин погиб 17 августа 2024 во время выполнения специальных боевых задач, получив несовместимое с жизнью ранение в результате артиллерийского обстрела противника. Вечная память нашему земляку!" – сказано в сообщении.
Героя похоронили 6 сентября на Аллее славы в Бахчисарае. Ему был 21 год.
Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о церемонии прощания с погибшим на Херсонском направлении офицером ЧФ Иваном Мокроусовым.
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Армия и флотУтратыПамятьГерои СВОКрымНовости КрымаВооруженные силы России
 
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