https://crimea.ria.ru/20240906/pogib-na-khersonskom-napravlenii-sevastopol-prostilsya-s-ofitserom-chf-1140188032.html
Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ
Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ
В Севастополе простились с участником спецоперации, начальником службы РЭБ бригады Черноморского флота майором Иваном Мокроусовым. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T20:35
2024-09-06T20:35
2024-09-06T20:35
утраты
память
севастополь
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником спецоперации, начальником службы РЭБ бригады Черноморского флота майором Иваном Мокроусовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Как рассказал глава города, Иван Мокроусов родился в Ташкенте в семье военнослужащего. Школу окончил в Курске, после чего пошел по стопам отца – выбрал делом жизни военную службу. По окончании Воронежского военного института радиоэлектроники прибыл в Севастополь в одну из воинских частей Черноморского флота.Добросовестный и инициативный офицер выполнял боевые задачи в регионах Северного Кавказа и Сирии, участие в СВО принимал с первых дней."Профессиональные и своевременные решения офицера не раз обеспечивали успешные действия наших войск и спасали жизни его боевых товарищей. Иван Васильевич пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев командования воинских частей, в которых ему довелось служить… Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домойПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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утраты, память, севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ
В Севастополе проводили в последний путь участника СВО майора Ивана Мокроусова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником спецоперации, начальником службы РЭБ бригады Черноморского флота майором Иваном Мокроусовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Иван Васильевич Мокроусов геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении" – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Как рассказал глава города, Иван Мокроусов родился в Ташкенте в семье военнослужащего. Школу окончил в Курске, после чего пошел по стопам отца – выбрал делом жизни военную службу. По окончании Воронежского военного института радиоэлектроники прибыл в Севастополь в одну из воинских частей Черноморского флота.
Добросовестный и инициативный офицер выполнял боевые задачи в регионах Северного Кавказа и Сирии, участие в СВО принимал с первых дней.
"Профессиональные и своевременные решения офицера не раз обеспечивали успешные действия наших войск и спасали жизни его боевых товарищей. Иван Васильевич пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев командования воинских частей, в которых ему довелось служить… Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев.
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