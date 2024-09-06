https://crimea.ria.ru/20240906/pogib-na-khersonskom-napravlenii-sevastopol-prostilsya-s-ofitserom-chf-1140188032.html

Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ

Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Погиб на Херсонском направлении: Севастополь простился с офицером ЧФ

В Севастополе простились с участником спецоперации, начальником службы РЭБ бригады Черноморского флота майором Иваном Мокроусовым. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T20:35

2024-09-06T20:35

2024-09-06T20:35

утраты

память

севастополь

михаил развожаев

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником спецоперации, начальником службы РЭБ бригады Черноморского флота майором Иваном Мокроусовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Как рассказал глава города, Иван Мокроусов родился в Ташкенте в семье военнослужащего. Школу окончил в Курске, после чего пошел по стопам отца – выбрал делом жизни военную службу. По окончании Воронежского военного института радиоэлектроники прибыл в Севастополь в одну из воинских частей Черноморского флота.Добросовестный и инициативный офицер выполнял боевые задачи в регионах Северного Кавказа и Сирии, участие в СВО принимал с первых дней."Профессиональные и своевременные решения офицера не раз обеспечивали успешные действия наших войск и спасали жизни его боевых товарищей. Иван Васильевич пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев командования воинских частей, в которых ему довелось служить… Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:"СВОи люди": самое сложное и самое главное – вернуться домойПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, севастополь, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)