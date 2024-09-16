https://crimea.ria.ru/20240916/situatsiya-na-krymskom-mostu-seychas-vyrosla-ochered-so-storony-kerchi-1140372807.html

Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи

Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту за два часа в два с половиной раза увеличилась пробка со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T11:25

2024-09-16T11:25

2024-09-16T11:28

ситуация на дорогах крыма

крым

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тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту за два часа в два с половиной раза увеличилась пробка со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста в понедельник начала расти около 9 часов утра. Со стороны Керчи находились 95 машин, въезда в Крым ожидали 60 автомобилей.При этом со стороны Тамани проезд свободен. Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма