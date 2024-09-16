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Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи
Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи
На Крымском мосту за два часа в два с половиной раза увеличилась пробка со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T11:25
2024-09-16T11:28
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту за два часа в два с половиной раза увеличилась пробка со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста в понедельник начала расти около 9 часов утра. Со стороны Керчи находились 95 машин, въезда в Крым ожидали 60 автомобилей.При этом со стороны Тамани проезд свободен. Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту сейчас: выросла очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи выросла в два с половиной раза до 240 машин

11:25 16.09.2024 (обновлено: 11:28 16.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту за два часа в два с половиной раза увеличилась пробка со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очередь к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста в понедельник начала расти около 9 часов утра. Со стороны Керчи находились 95 машин, въезда в Крым ожидали 60 автомобилей.
"По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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