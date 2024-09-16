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Житель Крыма три года насиловал падчерицу – приговор суда - РИА Новости Крым, 16.09.2024
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Житель Крыма три года насиловал падчерицу – приговор суда
Житель Крыма три года насиловал падчерицу – приговор суда - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Житель Крыма три года насиловал падчерицу – приговор суда
Житель города Щелкино осужден за серию половых преступлений против падчерицы. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и республиканской... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T11:41
2024-09-16T11:41
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
происшествия
приговор
щелкино
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Житель города Щелкино осужден за серию половых преступлений против падчерицы. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и республиканской прокуратуры.В респубпиканской прокуратуре уточняют, что 67-летний обвиняемый являлся сожителем матери девочки. Он угрожал ребенку, поэтому она долгое время не решалась сообщить о его противоправных действиях."Жестокие деяния против девочки удалось выявить благодаря неравнодушным родственникам, которые приехали в гости к семье, с ними школьница и поделилась информацией", - добавляют в СК.Значительная работа по установлению обстоятельств преступлений и оказании помощи в реабилитации была проведена следователями и криминалистами во взаимодействии с коллегами из МВД и психологами. Кроме того, в ходе следствия была дана оценка матери девочки на предмет неисполнения ею родительских обязанностей.Подсудимый свою вину в совершенных преступлениях не признал. Однако Ленинский районный суд поддержал государственное обвинение по уголовному делу и признал мужчину виновным в совершении серии половых преступлений против несовершеннолетней падчерицы. Житель Щелкино приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насиловали женщину при ребенке: в Севастополе осуждены трое мужчинРепетитора из Севастополя заочно осудили на 20 лет за растление девочкиСевастопольца отправили в колонию на 13 лет за насилие над школьницей
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, происшествия, приговор, щелкино, правосудие, ленинский районный суд крыма, общество, новости крыма
Житель Крыма три года насиловал падчерицу – приговор суда

Житель Крыма осужден на 15 лет за насилие над несовершеннолетней падчерицей

11:41 16.09.2024
 
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Статуя Фемиды. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Житель города Щелкино осужден за серию половых преступлений против падчерицы. Об этом сообщают пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя и республиканской прокуратуры.
"Мужчина с марта 2020 года по август 2023 неоднократно совершал изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении ребенка. На момент первого эпизода преступления потерпевшей исполнилось 12 лет", - сообщает Следком Крыма и Севастополя.
В респубпиканской прокуратуре уточняют, что 67-летний обвиняемый являлся сожителем матери девочки. Он угрожал ребенку, поэтому она долгое время не решалась сообщить о его противоправных действиях.
"Жестокие деяния против девочки удалось выявить благодаря неравнодушным родственникам, которые приехали в гости к семье, с ними школьница и поделилась информацией", - добавляют в СК.
Значительная работа по установлению обстоятельств преступлений и оказании помощи в реабилитации была проведена следователями и криминалистами во взаимодействии с коллегами из МВД и психологами. Кроме того, в ходе следствия была дана оценка матери девочки на предмет неисполнения ею родительских обязанностей.
Подсудимый свою вину в совершенных преступлениях не признал. Однако Ленинский районный суд поддержал государственное обвинение по уголовному делу и признал мужчину виновным в совершении серии половых преступлений против несовершеннолетней падчерицы. Житель Щелкино приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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