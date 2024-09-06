https://crimea.ria.ru/20240906/posledstviya-podtopleniya-v-pervomayskom-rayone-kryma-likvidirovany-1140187395.html

Последствия подтопления в Первомайском районе Крыма ликвидированы

Последствия подтопления в Первомайском районе Крыма ликвидированы - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Последствия подтопления в Первомайском районе Крыма ликвидированы

В крымском Главке МЧС сообщили о полной ликвидации всех последствий подтоплений в Первомайском районе после ливня. РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T20:05

2024-09-06T20:05

2024-09-06T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В крымском Главке МЧС сообщили о полной ликвидации всех последствий подтоплений в Первомайском районе после ливня.Днем 6 сентября Главное управление МЧС по Республике Крым сообщало, что в селе Кормовое Первомайского района Крыма подтопленным остается один приусадебный участок, а 47 домов и 46 приусадебных участков освобождены от воды, также спасатели просушили 16 частных домовладений. 4 сентября после выпадения обильных осадков в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма подтопило несколько населенных пунктов. Основной удар стихии приняло на себя село Кондратьево. Здесь подтопило свыше 150 придворовых территорий и более 30 жилых домов. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.Утром 5 сентября подтопленными в результате ливня и града в Джанкойском районе оставались 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков. Здесь, а также в Красноперекопском районе объявили угрозу ЧС муниципального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Климат Крыма лихорадит – эксперт Бархатный сезон в Крыму: как долго будет длиться

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