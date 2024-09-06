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Когда достроят ледовый каток в Керчи - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Когда достроят ледовый каток в Керчи
Когда достроят ледовый каток в Керчи - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Когда достроят ледовый каток в Керчи
Новый ледовый каток в Керчи построят до конца текущего года, ледовые занятия для школьников будут бесплатными, сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T21:48
2024-09-06T21:48
крым
керчь
ледовый каток
ольга торубарова
новости крыма
спорт
минспорта крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Новый ледовый каток в Керчи построят до конца текущего года, ледовые занятия для школьников будут бесплатными, сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.Она рассказала, что в ходе рабочей поездки в город-герой Керчь совместно с ее заместителем Шерифом Османовым ознакомились с ходом работ на строительной площадке нового ледового катка.Он напомнила, что проект реализуется за счет частных инвестиций, по инициативе руководителя Спортивной школы зимних видов спорта "Наследие", заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха.Как уточняет пресс-служба правительства Республики Крым, сейчас на объекте ведутся работы по заливке фундамента. После завершения устройства фундамента строители приступят к устройству входящих коммуникаций и внутриплощадочных сетей.По инициативе школы "Наследие" в Крыму уже построены два ледовых катка – в Симферополе и селе Уютное Сакского района. Их посещают на бесплатной основе 800 детей, также действует ночная хоккейная лига. В ноябре прошлого года Авербух рассказал РИА Новости Крым о планах возвести в столице республики большой каток на два ледовых поля.Читайте также на РИА Новости Крым:Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в КрымуЕще один ледовый центр Авербуха появится в ЕвпаторииЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, керчь, ледовый каток, ольга торубарова, новости крыма, спорт, минспорта крыма, илья авербух
Когда достроят ледовый каток в Керчи

Ледовый каток в Керчи построят до конца года - Торубарова

21:48 06.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФигурное катание. Архивное фото
Фигурное катание. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Новый ледовый каток в Керчи построят до конца текущего года, ледовые занятия для школьников будут бесплатными, сообщила министр спорта Крыма Ольга Торубарова.
Она рассказала, что в ходе рабочей поездки в город-герой Керчь совместно с ее заместителем Шерифом Османовым ознакомились с ходом работ на строительной площадке нового ледового катка.
"Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. На новом катке смогут тренироваться порядка 500 детей за счет бюджетных средств", - написала Торубарова в своем Telegram-канале.
Он напомнила, что проект реализуется за счет частных инвестиций, по инициативе руководителя Спортивной школы зимних видов спорта "Наследие", заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха.
Как уточняет пресс-служба правительства Республики Крым, сейчас на объекте ведутся работы по заливке фундамента. После завершения устройства фундамента строители приступят к устройству входящих коммуникаций и внутриплощадочных сетей.
По инициативе школы "Наследие" в Крыму уже построены два ледовых катка – в Симферополе и селе Уютное Сакского района. Их посещают на бесплатной основе 800 детей, также действует ночная хоккейная лига. В ноябре прошлого года Авербух рассказал РИА Новости Крым о планах возвести в столице республики большой каток на два ледовых поля.
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КрымКерчьЛедовый катокОльга ТорубароваНовости КрымаСпортМинспорта КрымаИлья Авербух
 
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