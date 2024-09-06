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В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах - РИА Новости Крым, 06.09.2024
В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
В Крыму и Севастополе завершился первый день выборов, в 20.00 все избирательные участки закрылись. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T20:00
2024-09-06T20:00
2024-09-06T20:00
выборы в крыму и севастополе
единый день голосования
политика
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершился первый день выборов, в 20.00 все избирательные участки закрылись.С 6 по 8 сентября регионы Крыма выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики. В Севастополе выбирают новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата."В 8 утра на территории Республики Крым открылись все 1129 избирательных участков, образованных в общем порядке. 8 сентября голосование проводится еще на 31 избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей – это учреждения здравоохранения и один участок – в СИЗО", - сообщил в пятницу глава крымского избиркома Михаил Малышев.По информации Избирательной комиссии Республики Крым, в регионе проходит 265 избирательных кампаний, замещается 2979 депутатских мандатов, из них 75 – в Государственный Совет. Всего по всем видам выборов было выдвинуто 6204 кандидата, зарегистрировано – 5827.Для обеспечения открытости и гласности избирательного процесса с 6 по 8 сентября на избирательных участках будут находиться 6166 наблюдателей от зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и от Общественной палаты Республики Крым.В пятницу утром избирательные участки открылись в Севастополе и во всех регионах Крыма, в том числе в Симферополе, Керчи, Феодосии.Глава республики Сергей Аксенов проголосовал на избирательном участке в Симферополе. Он отметил, что оставаться в стороне от происходящего нельзя, "даже наблюдать со стороны всегда хуже, чем самому участвовать и принимать решения, которые дальше будут влиять на будущее Крыма и России".Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании на одном из избирательных участков региона. По его словам, важность голосования сложно переоценить, потому что севастопольцы выбирают городской парламент: людей, которые в ближайшие пять лет будут определять какие нормативные акты, какие законы будут приниматься в регионе.В Севастополе рядом с избирательными участками, внутри которых нет убежищ на случай воздушной тревоги, разместили бетонные укрытия в целях безопасности.Голосование на выборах в Крыму и Севастополе продолжится 7 и 8 сентября. Участки будут работать с 08.00 до 20.00.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходят выборы в Крыму - фоторепортажСамая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборамТифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах
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выборы в крыму и севастополе, единый день голосования, политика, крым, новости крыма, общество
В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
Первый день голосования в Крыму и Севастополе завершился
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе завершился первый день выборов, в 20.00 все избирательные участки закрылись.
С 6 по 8 сентября регионы Крыма выбирают депутатов в Госсовет и Законодательное собрание, а также представительные органы муниципальных образований республики. В Севастополе выбирают новый состав депутатов Законодательного собрания. В него войдут 24 депутата.
"В 8 утра на территории Республики Крым открылись все 1129 избирательных участков, образованных в общем порядке. 8 сентября голосование проводится еще на 31 избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей – это учреждения здравоохранения и один участок – в СИЗО", - сообщил в пятницу глава крымского избиркома Михаил Малышев.
По информации Избирательной комиссии Республики Крым, в регионе проходит 265 избирательных кампаний, замещается 2979 депутатских мандатов, из них 75 – в Государственный Совет. Всего по всем видам выборов было выдвинуто 6204 кандидата, зарегистрировано – 5827.
Для обеспечения открытости и гласности избирательного процесса с 6 по 8 сентября на избирательных участках будут находиться 6166 наблюдателей
от зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и от Общественной палаты Республики Крым.
В пятницу утром избирательные участки открылись в Севастополе
и во всех регионах Крыма, в том числе в Симферополе
, Керчи
, Феодосии
.
Глава республики Сергей Аксенов проголосовал
на избирательном участке в Симферополе. Он отметил, что оставаться в стороне от происходящего нельзя, "даже наблюдать со стороны всегда хуже, чем самому участвовать и принимать решения, которые дальше будут влиять на будущее Крыма и России".
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в голосовании
на одном из избирательных участков региона. По его словам, важность голосования сложно переоценить, потому что севастопольцы выбирают городской парламент: людей, которые в ближайшие пять лет будут определять какие нормативные акты, какие законы будут приниматься в регионе.
В Севастополе рядом с избирательными участками, внутри которых нет убежищ на случай воздушной тревоги, разместили бетонные укрытия
в целях безопасности.
Голосование на выборах в Крыму и Севастополе продолжится 7 и 8 сентября. Участки будут работать с 08.00 до 20.00.
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