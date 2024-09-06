https://crimea.ria.ru/20240906/kvadrobery-i-furri-zachem-deti-pereodevayutsya-v-zaychikov-i-koshek-1140183288.html

Квадроберы и фурри: зачем дети переодеваются в зайчиков и кошек

Квадроберы и фурри: зачем дети переодеваются в зайчиков и кошек - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Квадроберы и фурри: зачем дети переодеваются в зайчиков и кошек

Квадробика – это не болезнь, а всего лишь игра, что нормально и естественно. И если дети увлекаются квадробикой до подросткового возраста, и это увлечение не... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T18:55

2024-09-06T18:55

2024-09-06T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Квадробика – это не болезнь, а всего лишь игра, что нормально и естественно. И если дети увлекаются квадробикой до подросткового возраста, и это увлечение не поглощает все сферы детской жизни, то в этом нет ничего опасного, и у родителей нет поводов для тревоги. Такое мнение высказала психолог Анна Липкина.Что такое квадробикаСреди детей и подростков набирает популярность квадробика. Это такой вид физической активности, а в США - и почти официальный вид спорта, где упражнения имитируют движения животных. Квадробика перекликается с субкультурой фурри — представители которой ассоциируют себя с выдуманными и очеловеченными животными, сочетая элементы звериной и человеческой внешности. Фурри-квадроберы встают на четвереньки, надевают маски зверей, цепляют на себя хвостики и ушки и издают животные звуки — мяукают, лают, пищат или воют.Также она отметила, что занятие квадробикой требуют от ребенка определенных физических усилий, а это значит, что развиваются мышцы, гибкость, выносливость. Просто к этому виду физической активности добавили еще атрибутику животных – маски, костюмы, все это творческий подход, способ самовыражения, и "ничего особенного и нового в этом нет".В разное время у подростков разные увлечения. Были времена эмо и готов, кто-то увлекался панк-культурой, а кто-то – покемонами и тамагочи. Также можно вспомнить хоббихорсинг - вид спорта, представляющий собой "езду" на деревянной палке с лошадиной головой. Или же косплей — полное воссоздание образа героя, включая одежду и характер.Когда квадробика опаснаПо словам эксперта, ничего опасного в новом увлечении нет, если из ста процентов жизни ребенка ему отводится не больше 10-15 процентов.Но, как и в любом увлечении, опасность может быть тогда, когда увлечение переходит на все сферы жизни ребенка, если он хочет в образе животного ходить не только дома, но и в школу, и по улице, хочет в образе животного садиться за обеденный стол, и быть в этом образе постоянно, то это повод задуматься, считает эксперт.Если школьник до 12-13 лет квадробер, то это вполне нормально и паниковать родителям не стоит, потому что "это не болезнь, а игра". Однако в более старшем возрасте ребенок уже "должен искать свое место во взрослом мире, когда он уже не ребенок, но еще не взрослый. И у него должно быть движение к взрослым задачам".При этом запрещать субкультуры нет смысла, считает психолог. Самое правильное в этой ситуации – информировать родителей о том, "что это такое", и в чем-то "поддерживать детей", "устанавливать правила" этой игры, чтобы они, например, не кусались и не бросались на прохожих. По мнению кандидата психологических наук, заведующей кафедры гуманитарных и практических дисциплин Таврической духовной семинарии Таисии Даниловой, важно понимать, где ребенок пытается найти свое место, играя в квадробику, и в каком возрасте он это делает.У детей в определенном возрасте включаются "механизмы подражания", особенно, если это раскручивается и становится модным. Это как принадлежать к какой-то социальной группе, где есть некоторая позиция, дающая возможность почувствовать сопричастность, объясняет психолог.В свою очередь, как отмечает подростковый и семейный психолог Анна Антонец, подросткам для того, чтобы встроиться в коллектив сверстников, свойственно перенимать увлечения своего окружения. Кроме того, специалист рекомендует оценить уровень интересов ребенка, его развитие."Хорошо, конечно, когда интересы разнообразные. Хорошо, когда ребенок находится в окружении людей, с которыми ему комфортно, где он чувствует себя принятым и признанным и где это (квадробинк – ред.) не является единственной формой сотрудничества или точкой контакта в отношениях", - говорит она.Важно, когда у ребенка есть возможность не только активно попрыгать, занимаясь квадробикой, но и когда он может поболтать, рассказать, как у него дела и пригласить друзей на день рождения, когда ребенок развивается разносторонне, то это очень содействует его ментальному и психическому здоровью, отмечает психолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Домино и лото помогут подготовить ребенка к школеУчиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от экспертаРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым

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2024

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

новости, психология, дети, мнения, общество, патриотическое воспитание