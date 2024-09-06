https://crimea.ria.ru/20240906/kvadrobery-i-furri-zachem-deti-pereodevayutsya-v-zaychikov-i-koshek-1140183288.html
Квадроберы и фурри: зачем дети переодеваются в зайчиков и кошек
Квадроберы и фурри: зачем дети переодеваются в зайчиков и кошек - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Квадроберы и фурри: зачем дети переодеваются в зайчиков и кошек
Квадробика – это не болезнь, а всего лишь игра, что нормально и естественно. И если дети увлекаются квадробикой до подросткового возраста, и это увлечение не... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T18:55
2024-09-06T18:55
2024-09-06T19:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Квадробика – это не болезнь, а всего лишь игра, что нормально и естественно. И если дети увлекаются квадробикой до подросткового возраста, и это увлечение не поглощает все сферы детской жизни, то в этом нет ничего опасного, и у родителей нет поводов для тревоги. Такое мнение высказала психолог Анна Липкина.Что такое квадробикаСреди детей и подростков набирает популярность квадробика. Это такой вид физической активности, а в США - и почти официальный вид спорта, где упражнения имитируют движения животных. Квадробика перекликается с субкультурой фурри — представители которой ассоциируют себя с выдуманными и очеловеченными животными, сочетая элементы звериной и человеческой внешности. Фурри-квадроберы встают на четвереньки, надевают маски зверей, цепляют на себя хвостики и ушки и издают животные звуки — мяукают, лают, пищат или воют.Также она отметила, что занятие квадробикой требуют от ребенка определенных физических усилий, а это значит, что развиваются мышцы, гибкость, выносливость. Просто к этому виду физической активности добавили еще атрибутику животных – маски, костюмы, все это творческий подход, способ самовыражения, и "ничего особенного и нового в этом нет".В разное время у подростков разные увлечения. Были времена эмо и готов, кто-то увлекался панк-культурой, а кто-то – покемонами и тамагочи. Также можно вспомнить хоббихорсинг - вид спорта, представляющий собой "езду" на деревянной палке с лошадиной головой. Или же косплей — полное воссоздание образа героя, включая одежду и характер.Когда квадробика опаснаПо словам эксперта, ничего опасного в новом увлечении нет, если из ста процентов жизни ребенка ему отводится не больше 10-15 процентов.Но, как и в любом увлечении, опасность может быть тогда, когда увлечение переходит на все сферы жизни ребенка, если он хочет в образе животного ходить не только дома, но и в школу, и по улице, хочет в образе животного садиться за обеденный стол, и быть в этом образе постоянно, то это повод задуматься, считает эксперт.Если школьник до 12-13 лет квадробер, то это вполне нормально и паниковать родителям не стоит, потому что "это не болезнь, а игра". Однако в более старшем возрасте ребенок уже "должен искать свое место во взрослом мире, когда он уже не ребенок, но еще не взрослый. И у него должно быть движение к взрослым задачам".При этом запрещать субкультуры нет смысла, считает психолог. Самое правильное в этой ситуации – информировать родителей о том, "что это такое", и в чем-то "поддерживать детей", "устанавливать правила" этой игры, чтобы они, например, не кусались и не бросались на прохожих. По мнению кандидата психологических наук, заведующей кафедры гуманитарных и практических дисциплин Таврической духовной семинарии Таисии Даниловой, важно понимать, где ребенок пытается найти свое место, играя в квадробику, и в каком возрасте он это делает.У детей в определенном возрасте включаются "механизмы подражания", особенно, если это раскручивается и становится модным. Это как принадлежать к какой-то социальной группе, где есть некоторая позиция, дающая возможность почувствовать сопричастность, объясняет психолог.В свою очередь, как отмечает подростковый и семейный психолог Анна Антонец, подросткам для того, чтобы встроиться в коллектив сверстников, свойственно перенимать увлечения своего окружения. Кроме того, специалист рекомендует оценить уровень интересов ребенка, его развитие."Хорошо, конечно, когда интересы разнообразные. Хорошо, когда ребенок находится в окружении людей, с которыми ему комфортно, где он чувствует себя принятым и признанным и где это (квадробинк – ред.) не является единственной формой сотрудничества или точкой контакта в отношениях", - говорит она.Важно, когда у ребенка есть возможность не только активно попрыгать, занимаясь квадробикой, но и когда он может поболтать, рассказать, как у него дела и пригласить друзей на день рождения, когда ребенок развивается разносторонне, то это очень содействует его ментальному и психическому здоровью, отмечает психолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Домино и лото помогут подготовить ребенка к школеУчиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от экспертаРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
РИА Новости Крым
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Ирина Мезенцева
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Ирина Мезенцева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Ирина Мезенцева
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новости, психология, дети, мнения, общество, патриотическое воспитание
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. Квадробика – это не болезнь, а всего лишь игра, что нормально и естественно. И если дети увлекаются квадробикой до подросткового возраста, и это увлечение не поглощает все сферы детской жизни, то в этом нет ничего опасного, и у родителей нет поводов для тревоги. Такое мнение высказала психолог Анна Липкина.
Что такое квадробика
Среди детей и подростков набирает популярность квадробика. Это такой вид физической активности, а в США - и почти официальный вид спорта, где упражнения имитируют движения животных. Квадробика перекликается с субкультурой фурри — представители которой ассоциируют себя с выдуманными и очеловеченными животными, сочетая элементы звериной и человеческой внешности. Фурри-квадроберы встают на четвереньки, надевают маски зверей, цепляют на себя хвостики и ушки и издают животные звуки — мяукают, лают, пищат или воют.
"Это не особенное какое-то время или движение, всегда были какие-то субкультуры у подростков, ведь им нужно что-то новое. Как и взрослым людям, которые, узнавая новые тенденции, пробуют это и этим интересуются", - сказала в эфире радио "Спутник в Крыму"
психолог Арина Липкин.
Также она отметила, что занятие квадробикой требуют от ребенка определенных физических усилий, а это значит, что развиваются мышцы, гибкость, выносливость. Просто к этому виду физической активности добавили еще атрибутику животных – маски, костюмы, все это творческий подход, способ самовыражения, и "ничего особенного и нового в этом нет".
В разное время у подростков разные увлечения. Были времена эмо и готов, кто-то увлекался панк-культурой, а кто-то – покемонами и тамагочи. Также можно вспомнить хоббихорсинг - вид спорта, представляющий собой "езду" на деревянной палке с лошадиной головой. Или же косплей — полное воссоздание образа героя, включая одежду и характер.
Когда квадробика опасна
По словам эксперта, ничего опасного в новом увлечении нет, если из ста процентов жизни ребенка ему отводится не больше 10-15 процентов.
Но, как и в любом увлечении, опасность может быть тогда, когда увлечение переходит на все сферы жизни ребенка, если он хочет в образе животного ходить не только дома, но и в школу, и по улице, хочет в образе животного садиться за обеденный стол, и быть в этом образе постоянно, то это повод задуматься, считает эксперт.
"Если это игра, то она должна занимать только часть времени, а не поглощать его целиком. Если же это начинает транслироваться на все сферы жизни, если мешает другим детским занятиям - обучению, познанию, тогда это становится проблемой. Как и тогда, когда в образе животного ребенок начинает проявлять агрессию", - говорит Липкина.
Если школьник до 12-13 лет квадробер, то это вполне нормально и паниковать родителям не стоит, потому что "это не болезнь, а игра". Однако в более старшем возрасте ребенок уже "должен искать свое место во взрослом мире, когда он уже не ребенок, но еще не взрослый. И у него должно быть движение к взрослым задачам".
При этом запрещать субкультуры нет смысла, считает психолог. Самое правильное в этой ситуации – информировать родителей о том, "что это такое", и в чем-то "поддерживать детей", "устанавливать правила" этой игры, чтобы они, например, не кусались и не бросались на прохожих.
"Нужно контролировать, а не запрещать", - убеждена Липкина.
По мнению кандидата психологических наук, заведующей кафедры гуманитарных и практических дисциплин Таврической духовной семинарии Таисии Даниловой, важно понимать, где ребенок пытается найти свое место, играя в квадробику, и в каком возрасте он это делает.
"Когда дети превращаются в котиков и собачек, начинают на себя примерять эту идентичность, надевают ошейнички, пытаются так ходить, то это такой поиск идентичности, где ребенок пытается найти свое место, понять, кто он. Важно обращать внимание, чтобы этого (квадробики) не было у взрослых детей", - говорит Данилова в комментарии РИА Новости Крым
.
У детей в определенном возрасте включаются "механизмы подражания", особенно, если это раскручивается и становится модным. Это как принадлежать к какой-то социальной группе, где есть некоторая позиция, дающая возможность почувствовать сопричастность, объясняет психолог.
В свою очередь, как отмечает подростковый и семейный психолог Анна Антонец, подросткам для того, чтобы встроиться в коллектив сверстников, свойственно перенимать увлечения своего окружения.
"Но я бы обратила внимание родителей на анализ двух моментов. Первый - чисто физиологический. У человека не приспособлены конечности для того, чтобы выдерживать вес туловища, и руки можно растянуть, вывернуть (если висеть, как обезьяна или ходить на четвереньках, как собака – ред.), и нужно с умом делать разминку, чтобы играть в эти игры", - рассказывает РИА Новости Крым
психолог Антонец.
Кроме того, специалист рекомендует оценить уровень интересов ребенка, его развитие.
"Хорошо, конечно, когда интересы разнообразные. Хорошо, когда ребенок находится в окружении людей, с которыми ему комфортно, где он чувствует себя принятым и признанным и где это (квадробинк – ред.) не является единственной формой сотрудничества или точкой контакта в отношениях", - говорит она.
Важно, когда у ребенка есть возможность не только активно попрыгать, занимаясь квадробикой, но и когда он может поболтать, рассказать, как у него дела и пригласить друзей на день рождения, когда ребенок развивается разносторонне, то это очень содействует его ментальному и психическому здоровью, отмечает психолог.
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