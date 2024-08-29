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Домино и лото помогут подготовить ребенка к школе
Домино и лото помогут подготовить ребенка к школе - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Домино и лото помогут подготовить ребенка к школе
Адаптироваться к школе тяжелее не ребенку, а первокласснику. Такой тезис в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выдвинула... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T08:05
2024-08-29T08:05
2024-08-29T08:05
школа
совет эксперта
дети
1 сентября
учебный год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Адаптироваться к школе тяжелее не ребенку, а первокласснику. Такой тезис в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выдвинула методист Центра по воспитательной работе и основам здоровья Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, преподаватель кафедры психологии и педагогики Светлана Нагребецкая.По ее словам, очень важно готовить будущего первоклассника к школе заранее, и делать это при помощи игры.Нагребецкая развенчала убежденность многих родителей в том, что готовность к школе – это умение писать, считать и читать."Психологическая готовность подразумевает совершенно другие вещи. Читать и писать лучше научит педагог, так как родитель даже может нанести вред, не зная верных методик. А вот помочь ребенку в развитии внимания, мышления, усидчивости, мелкой моторики – это возможно", – отметила эксперт.По словам Нагребецкой, в этом помогут самые простые игры, знакомые нам с детства – домино, шашки, шахматы, кубик Рубика и лото. Возможно, конечно, использовать и современные игры, развивающие вышеназванные качества.Что касается психологического возраста готовности детей к школе, то такой возраст определен – это 6,5 лет. Не стоит отдавать детей в учебные заведения раньше этой поры, убеждена психолог.Нагребецкая назвала факторы препятствия раннему школьному обучению. Это, в том числе, и физиологические факторы: тело ребенка не приспособлено для того, чтобы сидеть длительное время, его растущие мышцы и кости не готовы выдерживать такую нагрузку.Для родителя до школы очень важно формирование базовых доверительных отношений с ребенком. Эти отношения – "подушка безопасности" в школе при случаях возможных факторов школьного буллинга, убеждена психолог.И дала совет также не делать с ребенком уроки совместно: безусловно, нужно первоклассника учить учиться, но не надо подменять своей работой работу первоклассника."Надо уметь отделяться от ребенка, научиться останавливать себя", – подытожила психолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Учиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от экспертаРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первымДетский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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школа, совет эксперта, дети, 1 сентября, учебный год
Домино и лото помогут подготовить ребенка к школе
Психолог рассказала о роли родителей в подготовке ребенка к школе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым.
Адаптироваться к школе тяжелее не ребенку, а первокласснику. Такой тезис в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
выдвинула методист Центра по воспитательной работе и основам здоровья Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, преподаватель кафедры психологии и педагогики Светлана Нагребецкая.
По ее словам, очень важно готовить будущего первоклассника к школе заранее, и делать это при помощи игры.
"Основная мотивация дошкольника – игра, ему хочется играть. Мы можем при помощи сюжетной или ролевой игры формировать мотивацию к учебной деятельности", – отметила она.
Нагребецкая развенчала убежденность многих родителей в том, что готовность к школе – это умение писать, считать и читать.
"Психологическая готовность подразумевает совершенно другие вещи. Читать и писать лучше научит педагог, так как родитель даже может нанести вред, не зная верных методик. А вот помочь ребенку в развитии внимания, мышления, усидчивости, мелкой моторики – это возможно", – отметила эксперт.
По словам Нагребецкой, в этом помогут самые простые игры, знакомые нам с детства – домино, шашки, шахматы, кубик Рубика и лото. Возможно, конечно, использовать и современные игры, развивающие вышеназванные качества.
Что касается психологического возраста готовности детей к школе, то такой возраст определен – это 6,5 лет. Не стоит отдавать детей в учебные заведения раньше этой поры, убеждена психолог.
"Очень часто родители думают, что чем раньше они начнут обучение ребенка, тем более высоких результатов он достигнет. Дайте детям возможность наиграться, прожить ту фазу игры, которая актуальна для них именно в этом возрасте", – советует эксперт.
Нагребецкая назвала факторы препятствия раннему школьному обучению. Это, в том числе, и физиологические факторы: тело ребенка не приспособлено для того, чтобы сидеть длительное время, его растущие мышцы и кости не готовы выдерживать такую нагрузку.
Для родителя до школы очень важно формирование базовых доверительных отношений с ребенком. Эти отношения – "подушка безопасности" в школе при случаях возможных факторов школьного буллинга, убеждена психолог.
"Проводя с ребенком совместный досуг, мы формируем к себе доверие как к взрослому, чтобы ребенок с любой проблемой мог прийти к нам. А проговаривая с ребенком прожитый им день, мы переживаем его вместе с ним", – выразила мнение Нагребецкая.
И дала совет также не делать с ребенком уроки совместно: безусловно, нужно первоклассника учить учиться, но не надо подменять своей работой работу первоклассника.
"Надо уметь отделяться от ребенка, научиться останавливать себя", – подытожила психолог.
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