https://crimea.ria.ru/20240829/domino-i-loto-pomogut-podgotovit-rebenka-k-shkole-1139943532.html

Домино и лото помогут подготовить ребенка к школе

Домино и лото помогут подготовить ребенка к школе - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Домино и лото помогут подготовить ребенка к школе

Адаптироваться к школе тяжелее не ребенку, а первокласснику. Такой тезис в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выдвинула... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T08:05

2024-08-29T08:05

2024-08-29T08:05

школа

совет эксперта

дети

1 сентября

учебный год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Адаптироваться к школе тяжелее не ребенку, а первокласснику. Такой тезис в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым выдвинула методист Центра по воспитательной работе и основам здоровья Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, преподаватель кафедры психологии и педагогики Светлана Нагребецкая.По ее словам, очень важно готовить будущего первоклассника к школе заранее, и делать это при помощи игры.Нагребецкая развенчала убежденность многих родителей в том, что готовность к школе – это умение писать, считать и читать."Психологическая готовность подразумевает совершенно другие вещи. Читать и писать лучше научит педагог, так как родитель даже может нанести вред, не зная верных методик. А вот помочь ребенку в развитии внимания, мышления, усидчивости, мелкой моторики – это возможно", – отметила эксперт.По словам Нагребецкой, в этом помогут самые простые игры, знакомые нам с детства – домино, шашки, шахматы, кубик Рубика и лото. Возможно, конечно, использовать и современные игры, развивающие вышеназванные качества.Что касается психологического возраста готовности детей к школе, то такой возраст определен – это 6,5 лет. Не стоит отдавать детей в учебные заведения раньше этой поры, убеждена психолог.Нагребецкая назвала факторы препятствия раннему школьному обучению. Это, в том числе, и физиологические факторы: тело ребенка не приспособлено для того, чтобы сидеть длительное время, его растущие мышцы и кости не готовы выдерживать такую нагрузку.Для родителя до школы очень важно формирование базовых доверительных отношений с ребенком. Эти отношения – "подушка безопасности" в школе при случаях возможных факторов школьного буллинга, убеждена психолог.И дала совет также не делать с ребенком уроки совместно: безусловно, нужно первоклассника учить учиться, но не надо подменять своей работой работу первоклассника."Надо уметь отделяться от ребенка, научиться останавливать себя", – подытожила психолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Учиться, играя: лучшие настолки для всей семьи от экспертаРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первымДетский телефон доверия в Крыму: здесь вас услышат

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, совет эксперта, дети, 1 сентября, учебный год