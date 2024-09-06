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Главное за день: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Главное за день: 6 сентября
Главное за день: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Главное за день: 6 сентября
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза по вопросу системы контроля воздушного пространства на территории РФ. Армия России... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T22:55
2024-09-06T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза по вопросу системы контроля воздушного пространства на территории РФ. Армия России продвигается в ДНР – за сутки освобожден очередной населенный пункт в ДНР. Кабмин Украины разрешил брать на офицерские должности иностранцев и лиц без гражданства в ряды ВСУ и военную разведку. Пентагон заявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на почти $250 миллионов. В Минздраве заявили об успешном окончании доклинических исследований российской вакцины от рака.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Совещание Совбеза России по защите небаОн отметил, что после доклада намерен заслушать руководителей всех заинтересованных ведомств по данному вопросу, "в том числе по проекту решения".Армия России освободила ЖуравкуРоссийские войска освободили населенный пункт Журавка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики", – отметило ведомство в недельной сводке.Об освобождении пяти других населенных пунктов сообщалось ранее в течение недели.Новости СВОСогласно данным МО, за неделю ВСУ на разных направлениях понесли тяжелые потери – 16 тысяч военнослужащих. Несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен в зоне спецоперации. В погранслужбе Украины сообщили, что уклонисты стали бежать из страны в Белоруссию.Валерию Муминджанову предъявлено обвинениеЗаместителю командующего Ленинградским военным округом, генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.Вину Муминджанов не признает.В ВСУ набирают офицеров среди иностранцевКабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий возможность набора иностранцев и лиц без гражданства на офицерские должности в ВСУ и разведку Минобороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.Документ предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О разведке".Новый пакет военной помощи США для УкраиныПентагон заявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму около 250 млн долларов, соответствующее заявление пятницу опубликовала пресс-служба штаб-квартиры Минобороны США.Согласно документу, в пакет, среди прочего, войдут РСЗО HIMARS и боевые машины пехоты США M2 Bradley. Также стало известно, что Германия планирует передать Украине еще 77 танков Leopard 1A5.Тем временем мэр Львова Андрей Садовый сообщил о крупном пожаре и взрывах в городе. Как выяснилось, удар пришелся по контейнерному терминалу и складам с техникой и боеприпасами, которые передала ВСУ Польша.Российская онковакцина прошла доклинические испытанияДоклинические исследования вакцины от рака, разработанной в России, успешно пройдены. Первая фаза ее испытаний начнется, как только Минздрав даст разрешение. Об этом сообщил главный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн."Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний", – сказал ученый.
https://crimea.ria.ru/20240906/edinyy-den-golosovaniya-2024-kogda-sostoitsya-i-kogo-izbirayut-1140150966.html
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главное за день, новости, общество, в мире, россия, украина
Главное за день: 6 сентября

Главные события и заявления пятницы, 6 сентября

22:55 06.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие онкологического диспансера в Набережных Челнах
Открытие онкологического диспансера в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза по вопросу системы контроля воздушного пространства на территории РФ. Армия России продвигается в ДНР – за сутки освобожден очередной населенный пункт в ДНР. Кабмин Украины разрешил брать на офицерские должности иностранцев и лиц без гражданства в ряды ВСУ и военную разведку. Пентагон заявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на почти $250 миллионов. В Минздраве заявили об успешном окончании доклинических исследований российской вакцины от рака.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Совещание Совбеза России по защите неба

"В нашей повестке дня сегодня – вопрос системы контроля воздушного пространства на территории Российской Федерации", – сказал президент.
Он отметил, что после доклада намерен заслушать руководителей всех заинтересованных ведомств по данному вопросу, "в том числе по проекту решения".
Единый день голосования в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
06:05
Единый день голосования-2024: как и кого избирают

Армия России освободила Журавку

Российские войска освободили населенный пункт Журавка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики", – отметило ведомство в недельной сводке.
Об освобождении пяти других населенных пунктов сообщалось ранее в течение недели.
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
13:26
Международный дискуссионный клуб "Валдай" отмечает 20-летие

Новости СВО

Согласно данным МО, за неделю ВСУ на разных направлениях понесли тяжелые потери – 16 тысяч военнослужащих. Несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен в зоне спецоперации. В погранслужбе Украины сообщили, что уклонисты стали бежать из страны в Белоруссию.

Валерию Муминджанову предъявлено обвинение

Заместителю командующего Ленинградским военным округом, генерал-майору Валерию Муминджанову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ.
Вину Муминджанов не признает.
Телеканал Russia Today - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
15:34
В США блогершу уволили из медиакомпании из-за предполагаемой связи с RT

В ВСУ набирают офицеров среди иностранцев

Кабинет министров Украины одобрил проект закона, предусматривающий возможность набора иностранцев и лиц без гражданства на офицерские должности в ВСУ и разведку Минобороны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Документ предлагает внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О разведке".
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
11:31
Telegram начнет модерировать приватные чаты

Новый пакет военной помощи США для Украины

Пентагон заявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму около 250 млн долларов, соответствующее заявление пятницу опубликовала пресс-служба штаб-квартиры Минобороны США.
Согласно документу, в пакет, среди прочего, войдут РСЗО HIMARS и боевые машины пехоты США M2 Bradley. Также стало известно, что Германия планирует передать Украине еще 77 танков Leopard 1A5.
Тем временем мэр Львова Андрей Садовый сообщил о крупном пожаре и взрывах в городе. Как выяснилось, удар пришелся по контейнерному терминалу и складам с техникой и боеприпасами, которые передала ВСУ Польша.
Литература о Крыме представлена на Московской международной книжной ярмарке
16:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Привет из Симферополя" – что показали крымские издатели в Москве

Российская онковакцина прошла доклинические испытания

Доклинические исследования вакцины от рака, разработанной в России, успешно пройдены. Первая фаза ее испытаний начнется, как только Минздрав даст разрешение. Об этом сообщил главный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
"Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний", – сказал ученый.
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