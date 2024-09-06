Путин созвал оперативное совещание Совбеза

"В нашей повестке дня сегодня – вопрос системы контроля воздушного пространства на территории Российской Федерации. Один докладчик, и потом я попросил бы руководителей всех заинтересованных ведомств тоже высказаться по этому вопросу, в том числе по проекту нашего решения", - сказал президент.