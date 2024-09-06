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Путин созвал оперативное совещание Совбеза - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Путин созвал оперативное совещание Совбеза
Путин созвал оперативное совещание Совбеза - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Путин созвал оперативное совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу созвал совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T17:50
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совет безопасности россии
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новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в пятницу созвал совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщается на сайте Кремля.В совещании приняли участие председатель Правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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совет безопасности россии , владимир путин (политик), новости, безопасность, россия
Путин созвал оперативное совещание Совбеза

Путин обсудит с членами Совбеза систему контроля воздушного пространства в РФ

17:50 06.09.2024 (обновлено: 18:39 06.09.2024)
 
© Пресс-служба КремляПрезидент в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в пятницу созвал совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщается на сайте Кремля.
"В нашей повестке дня сегодня – вопрос системы контроля воздушного пространства на территории Российской Федерации. Один докладчик, и потом я попросил бы руководителей всех заинтересованных ведомств тоже высказаться по этому вопросу, в том числе по проекту нашего решения", - сказал президент.
В совещании приняли участие председатель Правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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