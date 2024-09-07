https://crimea.ria.ru/20240907/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1139718780.html
Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-07T00:01
2024-09-07T00:01
2024-09-06T23:32
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16…18; днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +25…27.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +24...+26.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +19...+21 градусов, днем +24...+26.
https://crimea.ria.ru/20240906/klimat-kryma-likhoradit--ekspert-1140175244.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в степных и предгорных районах сильный, до 22 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +22; днем +22…27, в горах +16…21 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16…18; днем +24...26.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +25…27.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +24...+26.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +19...+21 градусов, днем +24...+26.