https://crimea.ria.ru/20240907/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1139718780.html

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-07T00:01

2024-09-07T00:01

2024-09-06T23:32

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16…18; днем +24...26.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +25…27.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +24...+26.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +19...+21 градусов, днем +24...+26.

https://crimea.ria.ru/20240906/klimat-kryma-likhoradit--ekspert-1140175244.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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