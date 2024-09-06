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Главные новости Крыма: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Главные новости Крыма: 6 сентября
Главные новости Крыма: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Главные новости Крыма: 6 сентября
Президент России Владимир Путин возложил на оперштаб в Крыму управление операциями по контртеррору в Азовском море. Три пожарных отделения тушили этим вечером... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин возложил на оперштаб в Крыму управление операциями по контртеррору в Азовском море. Три пожарных отделения тушили этим вечером пожар в многоэтажке в центре Симферополя – спасен ребенок и семеро взрослых. Избирком Севастополя поделился предварительными итогами голосования на выборах депутатов в Заксобрание – проголосовали уже более трети жителей регионов. В Первомайском районе Крыма, подтопленном в результате ливня, полностью выкачали воду и осушили дома. Прокуратура Крыма направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о нахождении подразделений ВС РФ и Росгвардии на Херсонщине. В Росздравнадзоре назвали причину задержки поставок препаратов льготникам.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На оперштаб в Крыму возложено управление операциями в Азовском мореПрезидент России Владимир Путин подписал указ о возложении на оперативный штаб в Симферополе функций по управлению контртеррористическими операциями в Азовском море. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.Исключение в данном случае составляют воды портов и лиманов, а также акватории Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря.Итоги первого дня голосования в Заксобрание СевастополяВ первый день основного периода голосования (10-й день выборов) на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей. Об этом сообщил Севгоризбирком.На пожаре в МКД в центре Симферополя спасли восьмерых человекНа пожаре в центре Симферополя спасены семь взрослых и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. Сообщалось, что на место ЧП выезжали три пожарных отделения. Огонь удалось локализовать на площади 30 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя почти три часа.Последствия подтопления в Первомайском районе ликвидированыВ крымском Главке МЧС сообщили о полной ликвидации всех последствий подтоплений в Первомайском районе после ливня."В селе Кормовое все участки и частные домовладения освобождены от воды. Проведена сушка 47 частных домовладений", – уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Кондратьево приняло на себя основной удар стихии – здесь подтопило свыше 150 придомовых территорий и 30 жилых домов.Из Крыма в суд Херсонщины ушло дело об украинском шпионеПрокуратура Крыма вынесла обвинительное заключение по делу шпиона, гражданина Украины, который работал на Главное управление разведки Украины (ГУР) с февраля по апрель 2022 года.Мужчина собирал и передавал сотруднику главного управления разведки Украины сведения о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении подразделений ВС РФ и Росгвардии на территории Херсонской области. А также сообщал украинской разведке информацию о видах военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.Почему в Крым задерживаются поставки льготных лекарствЗадержки с льготными препаратами в Крыму обусловлены процедурой их закупки. Об этом сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.По его словам, форма закупки льготных лекарственных препаратов в Крыму на данный момент уже пересмотрена.Певица из Севастополя стала победительницей международного конкурсаСевастопольская певица Вероника Сыромля победила в Международном фестивале-конкурсе патриотической песни "Солдатский конверт-2024", который прошел в Беларуси, ее признали лучшей в номинации "Солисты". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что на конкурс было подано более 400 заявок из всех регионов Беларуси и 60 регионов России.
https://crimea.ria.ru/20240906/otmechennaya-putinym-810-ya-brigada-chf-kto-oni-i-kakie-zadachi-vypolnyayut-1140183054.html
https://crimea.ria.ru/20240906/edinyy-den-golosovaniya-2024-kogda-sostoitsya-i-kogo-izbirayut-1140150966.html
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 6 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 6 сентября

22:20 06.09.2024 (обновлено: 22:40 06.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин возложил на оперштаб в Крыму управление операциями по контртеррору в Азовском море. Три пожарных отделения тушили этим вечером пожар в многоэтажке в центре Симферополя – спасен ребенок и семеро взрослых. Избирком Севастополя поделился предварительными итогами голосования на выборах депутатов в Заксобрание – проголосовали уже более трети жителей регионов. В Первомайском районе Крыма, подтопленном в результате ливня, полностью выкачали воду и осушили дома. Прокуратура Крыма направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о нахождении подразделений ВС РФ и Росгвардии на Херсонщине. В Росздравнадзоре назвали причину задержки поставок препаратов льготникам.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

На оперштаб в Крыму возложено управление операциями в Азовском море

Президент России Владимир Путин подписал указ о возложении на оперативный штаб в Симферополе функций по управлению контртеррористическими операциями в Азовском море. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Исключение в данном случае составляют воды портов и лиманов, а также акватории Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря.
810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты
19:12
Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют

Итоги первого дня голосования в Заксобрание Севастополя

В первый день основного периода голосования (10-й день выборов) на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей. Об этом сообщил Севгоризбирком.
Единый день голосования в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
06:05
Единый день голосования-2024: когда состоится и кого избирают

На пожаре в МКД в центре Симферополя спасли восьмерых человек

На пожаре в центре Симферополя спасены семь взрослых и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. Сообщалось, что на место ЧП выезжали три пожарных отделения. Огонь удалось локализовать на площади 30 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя почти три часа.
Фигурное катание. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Когда достроят ледовый каток в Керчи

Последствия подтопления в Первомайском районе ликвидированы

В крымском Главке МЧС сообщили о полной ликвидации всех последствий подтоплений в Первомайском районе после ливня.
"В селе Кормовое все участки и частные домовладения освобождены от воды. Проведена сушка 47 частных домовладений", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Кондратьево приняло на себя основной удар стихии – здесь подтопило свыше 150 придомовых территорий и 30 жилых домов.
Ялта
19:26
Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные

Из Крыма в суд Херсонщины ушло дело об украинском шпионе

Прокуратура Крыма вынесла обвинительное заключение по делу шпиона, гражданина Украины, который работал на Главное управление разведки Украины (ГУР) с февраля по апрель 2022 года.
Мужчина собирал и передавал сотруднику главного управления разведки Украины сведения о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении подразделений ВС РФ и Росгвардии на территории Херсонской области. А также сообщал украинской разведке информацию о видах военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
09:40
Воевал против своих: севастопольца осудили за госизмену

Почему в Крым задерживаются поставки льготных лекарств

Задержки с льготными препаратами в Крыму обусловлены процедурой их закупки. Об этом сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.
По его словам, форма закупки льготных лекарственных препаратов в Крыму на данный момент уже пересмотрена.
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Сирота в Крыму пять лет не может получить положенное по закону жилье

Певица из Севастополя стала победительницей международного конкурса

Севастопольская певица Вероника Сыромля победила в Международном фестивале-конкурсе патриотической песни "Солдатский конверт-2024", который прошел в Беларуси, ее признали лучшей в номинации "Солисты". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что на конкурс было подано более 400 заявок из всех регионов Беларуси и 60 регионов России.
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Путин наградил грамотой первого вице-спикера крымского парламента Фикса
 
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22:20Главные новости Крыма: 6 сентября
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21:11Иностранцам предложат офицерские должности в ВСУ и военной разведке
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20:05Последствия подтопления в Первомайском районе Крыма ликвидированы
20:00В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
19:41На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенок
19:26Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные
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