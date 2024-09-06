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Главные новости Крыма: 6 сентября

Главные новости Крыма: 6 сентября - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Главные новости Крыма: 6 сентября

Президент России Владимир Путин возложил на оперштаб в Крыму управление операциями по контртеррору в Азовском море. Три пожарных отделения тушили этим вечером... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T22:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин возложил на оперштаб в Крыму управление операциями по контртеррору в Азовском море. Три пожарных отделения тушили этим вечером пожар в многоэтажке в центре Симферополя – спасен ребенок и семеро взрослых. Избирком Севастополя поделился предварительными итогами голосования на выборах депутатов в Заксобрание – проголосовали уже более трети жителей регионов. В Первомайском районе Крыма, подтопленном в результате ливня, полностью выкачали воду и осушили дома. Прокуратура Крыма направила в Херсонский областной суд уголовное дело о шпионаже гражданина Украины, который передавал украинской разведке сведения о нахождении подразделений ВС РФ и Росгвардии на Херсонщине. В Росздравнадзоре назвали причину задержки поставок препаратов льготникам.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На оперштаб в Крыму возложено управление операциями в Азовском мореПрезидент России Владимир Путин подписал указ о возложении на оперативный штаб в Симферополе функций по управлению контртеррористическими операциями в Азовском море. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.Исключение в данном случае составляют воды портов и лиманов, а также акватории Керченского пролива и Таганрогского залива Азовского моря.Итоги первого дня голосования в Заксобрание СевастополяВ первый день основного периода голосования (10-й день выборов) на выборах в Законодательное собрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателей. Об этом сообщил Севгоризбирком.На пожаре в МКД в центре Симферополя спасли восьмерых человекНа пожаре в центре Симферополя спасены семь взрослых и ребенок. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. Сообщалось, что на место ЧП выезжали три пожарных отделения. Огонь удалось локализовать на площади 30 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя почти три часа.Последствия подтопления в Первомайском районе ликвидированыВ крымском Главке МЧС сообщили о полной ликвидации всех последствий подтоплений в Первомайском районе после ливня."В селе Кормовое все участки и частные домовладения освобождены от воды. Проведена сушка 47 частных домовладений", – уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Кондратьево приняло на себя основной удар стихии – здесь подтопило свыше 150 придомовых территорий и 30 жилых домов.Из Крыма в суд Херсонщины ушло дело об украинском шпионеПрокуратура Крыма вынесла обвинительное заключение по делу шпиона, гражданина Украины, который работал на Главное управление разведки Украины (ГУР) с февраля по апрель 2022 года.Мужчина собирал и передавал сотруднику главного управления разведки Украины сведения о местах дислокации, времени, маршрутах и передвижении подразделений ВС РФ и Росгвардии на территории Херсонской области. А также сообщал украинской разведке информацию о видах военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам.Почему в Крым задерживаются поставки льготных лекарствЗадержки с льготными препаратами в Крыму обусловлены процедурой их закупки. Об этом сообщил руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов.По его словам, форма закупки льготных лекарственных препаратов в Крыму на данный момент уже пересмотрена.Певица из Севастополя стала победительницей международного конкурсаСевастопольская певица Вероника Сыромля победила в Международном фестивале-конкурсе патриотической песни "Солдатский конверт-2024", который прошел в Беларуси, ее признали лучшей в номинации "Солисты". Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он отметил, что на конкурс было подано более 400 заявок из всех регионов Беларуси и 60 регионов России.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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