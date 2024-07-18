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Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ
Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ
Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли при наезде служебного автомобиля на противотанковую мину в Волновахском муниципальном округе ДНР, сообщил глава... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T17:57
2024-07-18T18:06
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости
происшествия
мины
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли при наезде служебного автомобиля на противотанковую мину в Волновахском муниципальном округе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.К этому часу поступила информация о повреждениях семи жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также одного объекта гражданской инфраструктуры (ЛЭП) в Никитовском районе Горловки, уточнил руководитель региона.И сообщил, что украинские боевики совершили семь вооруженных атак, выпустив порядка 15 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный беспилотник.В Белгородской области ранее в четверг три человека, в том числе 17-летний парень, были ранены при атаке украинского дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены людиОсколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУТрое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, мины, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ

Трое сотрудников "Воды Донбасса" погибли при наезде автомобиля на противотанковую мину ВСУ

17:57 18.07.2024 (обновлено: 18:06 18.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли при наезде служебного автомобиля на противотанковую мину в Волновахском муниципальном округе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"В селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа в результате наезда служебного автомобиля УАЗ "Фермер" на украинскую противотанковую мину погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР "Вода Донбасса" – мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения", – написал Пушилин в своем Telegram-канале.
К этому часу поступила информация о повреждениях семи жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также одного объекта гражданской инфраструктуры (ЛЭП) в Никитовском районе Горловки, уточнил руководитель региона.
И сообщил, что украинские боевики совершили семь вооруженных атак, выпустив порядка 15 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный беспилотник.
В Белгородской области ранее в четверг три человека, в том числе 17-летний парень, были ранены при атаке украинского дрона.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиПроисшествияМиныВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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