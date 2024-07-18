https://crimea.ria.ru/20240718/tri-sotrudnika-vody-donbassa-podorvalis-na-protivotankovoy-mine-vsu-1138976168.html

Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ

Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на противотанковой мине ВСУ

Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли при наезде служебного автомобиля на противотанковую мину в Волновахском муниципальном округе ДНР, сообщил глава... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T17:57

2024-07-18T17:57

2024-07-18T18:06

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новости

происшествия

мины

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли при наезде служебного автомобиля на противотанковую мину в Волновахском муниципальном округе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.К этому часу поступила информация о повреждениях семи жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также одного объекта гражданской инфраструктуры (ЛЭП) в Никитовском районе Горловки, уточнил руководитель региона.И сообщил, что украинские боевики совершили семь вооруженных атак, выпустив порядка 15 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный беспилотник.В Белгородской области ранее в четверг три человека, в том числе 17-летний парень, были ранены при атаке украинского дрона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены людиОсколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУТрое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка

донецкая народная республика (днр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, мины, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу