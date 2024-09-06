https://crimea.ria.ru/20240906/kratkovremennye-dozhdi-i-teplo-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1140174781.html

Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные

Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные

В предстоящие выходные в Крыму будет преобладать солнечная погода, на полуострове будет тепло, но местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T19:26

2024-09-06T19:26

2024-09-06T19:26

погода

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. В предстоящие выходные в Крыму будет преобладать солнечная погода, на полуострове будет тепло, но местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ветер будет сохраняться северо-восточный, 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.По словам Тишковца, в воскресенье из-за черноморской депрессии произойдет перенасыщение воздуха влагой.Ветер при этом северо-восточный 4-9 м/с, в порывах до 12 м/с.Бабье лето придет в Россию в сентябре, а в Крыму теплыми будут все месяцы осени, причем температура воздуха в первый осенний месяц будет превышать норму, прогнозировал ранее Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЖдать ли бабьего лета в КрымуМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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