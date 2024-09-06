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Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные
Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные
В предстоящие выходные в Крыму будет преобладать солнечная погода, на полуострове будет тепло, но местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T19:26
2024-09-06T19:26
погода
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. В предстоящие выходные в Крыму будет преобладать солнечная погода, на полуострове будет тепло, но местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Ветер будет сохраняться северо-восточный, 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.По словам Тишковца, в воскресенье из-за черноморской депрессии произойдет перенасыщение воздуха влагой.Ветер при этом северо-восточный 4-9 м/с, в порывах до 12 м/с.Бабье лето придет в Россию в сентябре, а в Крыму теплыми будут все месяцы осени, причем температура воздуха в первый осенний месяц будет превышать норму, прогнозировал ранее Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: погода, отели и прогнозы экспертовЖдать ли бабьего лета в КрымуМинистр курортов Крыма: каждый второй турист хочет вернуться сюда
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погода, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма
Кратковременные дожди и тепло: погода в Крыму на выходные

В Крыму на выходных пройдут короткие дожди и сохранится тепло - ФОБОС

19:26 06.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. В предстоящие выходные в Крыму будет преобладать солнечная погода, на полуострове будет тепло, но местами пройдут кратковременные дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу переменная облачность, небольшой дождь где-то брызнет днем, под утро будет не ниже +14…+19 градусов, в дневные часы +23…+28 градусов", - прогнозирует Тишковец.
Ветер будет сохраняться северо-восточный, 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с.
По словам Тишковца, в воскресенье из-за черноморской депрессии произойдет перенасыщение воздуха влагой.
"Ночью будет +13…+18 градусов, днем +23…+28, но с 80% вероятностью местами где-то прогремят грозы", - добавил метеоролог.
Ветер при этом северо-восточный 4-9 м/с, в порывах до 12 м/с.

"Вполне летний вариант погоды, и солнце, и дождь, но довольно тепло, так как оно должно быть в это время года", - заключил Тишковец.

Бабье лето придет в Россию в сентябре, а в Крыму теплыми будут все месяцы осени, причем температура воздуха в первый осенний месяц будет превышать норму, прогнозировал ранее Тишковец.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости Крыма
 
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