https://crimea.ria.ru/20240729/mirnyy-zhitel-ranen-v-zaporozhskom-sele-pri-atake-vsu-1139194601.html

Мирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ

Мирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2024

Мирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ

Мирный житель ранен при обстреле села Нестерянка Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 29.07.2024

2024-07-29T10:24

2024-07-29T10:24

2024-07-29T10:24

евгений балицкий

запорожская область

новости

новые регионы россии

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при обстреле села Нестерянка Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что эвакуация МЧС потребовалась в связи с невозможностью доступа медикам к месту происшествия из-за опасности повторных ударов.Женщина и ее дочь-подросток ранее в понедельник получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. 39 украинских беспилотников уничтожены над российскими регионами в ночь на 29 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Души убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – БалицкийОбстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – ПутинТри человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, новости, новые регионы россии, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия