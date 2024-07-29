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Мирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ
Мирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Мирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле села Нестерянка Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T10:24
2024-07-29T10:24
2024-07-29T10:24
евгений балицкий
запорожская область
новости
новые регионы россии
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Мирный житель ранен при обстреле села Нестерянка Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.Он уточнил, что эвакуация МЧС потребовалась в связи с невозможностью доступа медикам к месту происшествия из-за опасности повторных ударов.Женщина и ее дочь-подросток ранее в понедельник получили ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области. 39 украинских беспилотников уничтожены над российскими регионами в ночь на 29 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Души убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – БалицкийОбстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – ПутинТри человека ранены из-за обстрела ВСУ Запорожской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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евгений балицкий, запорожская область, новости, новые регионы россии, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Мирный житель ранен в запорожском селе при атаке ВСУ
Мирный житель ранен при обстреле села в Запорожской области - Балицкий