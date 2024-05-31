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Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
В Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T17:09
2024-05-31T17:10
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, на территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.В Белгородском районе беспилотник упал и сдетонировал в поселке Дубовое. Там также обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на месте.В четверг один человек погиб и девять пострадали в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБУкраинские дроны пытались атаковать ГеленджикДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший
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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался

В Белгороде украинских дрон врезался в многоэтажку и сдетонировал – Гладков

17:09 31.05.2024 (обновлено: 17:10 31.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон, - написал в своем Telegram-канале Гладков. - Никто из мирных жителей не пострадал".
Кроме того, на территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.
В Белгородском районе беспилотник упал и сдетонировал в поселке Дубовое. Там также обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на месте.
В четверг один человек погиб и девять пострадали в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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