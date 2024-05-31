https://crimea.ria.ru/20240531/bespilotnik-vsu-vrezalsya-v-mnogoetazhku-v-belgorode-i-vzorvalsya-1137762595.html

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде и взорвался

В Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T17:09

2024-05-31T17:09

2024-05-31T17:10

белгород

атака всу на белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Белгороде украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, на территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.В Белгородском районе беспилотник упал и сдетонировал в поселке Дубовое. Там также обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на месте.В четверг один человек погиб и девять пострадали в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБУкраинские дроны пытались атаковать ГеленджикДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший

белгород

белгородская область

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2024

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белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон)