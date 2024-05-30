https://crimea.ria.ru/20240530/dron-atakoval-passazhirskiy-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti---pogib-muzhchina-1137735564.html

Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина

Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина

Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина и 9 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T18:57

2024-05-30T18:57

2024-05-30T19:06

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина и 9 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации главы региона, водитель микроавтобуса попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям."К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью. Еще 9 человек пострадали: 4 женщины и 5 мужчин. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в больницу", - добавил Гладков.Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения. Никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБУкраинские дроны пытались атаковать ГеленджикДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший

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