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Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина
Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина
Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина и 9 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T18:57
2024-05-30T19:06
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
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обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина и 9 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации главы региона, водитель микроавтобуса попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям."К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью. Еще 9 человек пострадали: 4 женщины и 5 мужчин. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в больницу", - добавил Гладков.Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения. Никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБУкраинские дроны пытались атаковать ГеленджикДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший
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Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина

Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина и 9 пострадали

18:57 30.05.2024 (обновлено: 19:06 30.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области - погиб мужчина и 9 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района", - написал Гладков в своем ТГ-канале.
По информации главы региона, водитель микроавтобуса попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям.
"К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью. Еще 9 человек пострадали: 4 женщины и 5 мужчин. С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в больницу", - добавил Гладков.
Также в селе после падения дрона с последующей детонацией повреждена кровля частного жилого домовладения. Никто не пострадал.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вячеслав ГладковБелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовостиПроисшествия
 
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