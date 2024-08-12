Киев изобрел доктрину "ядерного устрашения" - Мурадов
Атака ВСУ на ЗАЭС является угрозой безопасности всего мира - Мурадов
10:26 12.08.2024 (обновлено: 11:50 12.08.2024)
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим изобрел собственную доктрину "ядерного устрашения", атаковав Запорожскую АЭС, что является прямой угрозой безопасности всего мира. Такое мнение высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Полагаю, что безумный удар нацистов и террористов по структурным объектам Запорожской АЭС означает, что Киев изобрел собственную доктрину "ядерного устрашения". Его следует рассматривать как угрозу киевского режима нанести удар и по Курской атомной", - написал он в своем Telegram-канале.
По его мнению, с теми, кто отдает команды бить по таким объектам, "должно быть покончено как можно быстрее, прямо в их логове". Мурадов убежден, что в противном случае "мир могут ждать катастрофические последствия".
Накануне вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. Локализовать возгорание удалось в 23:20. Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников, сроки восстановления станут понятны после оценки ущерба.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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