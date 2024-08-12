https://crimea.ria.ru/20240812/kiev-izobrel-doktrinu-yadernogo-ustrasheniya---muradov-1139530250.html

Киев изобрел доктрину "ядерного устрашения" - Мурадов

Киев изобрел доктрину "ядерного устрашения" - Мурадов - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Киев изобрел доктрину "ядерного устрашения" - Мурадов

Киевский режим изобрел собственную доктрину "ядерного устрашения", атаковав Запорожскую АЭС, что является прямой угрозой безопасности всего мира. Такое мнение... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T10:26

2024-08-12T10:26

2024-08-12T11:50

заэс (запорожская атомная электростанция)

георгий мурадов

запорожская область

ядерная энергетика

новости

украина

обстрелы всу

мнения

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Киевский режим изобрел собственную доктрину "ядерного устрашения", атаковав Запорожскую АЭС, что является прямой угрозой безопасности всего мира. Такое мнение высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте России - вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его мнению, с теми, кто отдает команды бить по таким объектам, "должно быть покончено как можно быстрее, прямо в их логове". Мурадов убежден, что в противном случае "мир могут ждать катастрофические последствия".Накануне вечером при атаке ВСУ на Энергодар произошло возгорание объекта охладительных систем ЗАЭС. Локализовать возгорание удалось в 23:20. Как сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников, сроки восстановления станут понятны после оценки ущерба.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев под руководством коллективного Запада принялся за ядерный террор континента.Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции требуют особого внимания со стороны РФ, игнорирование этих атак спонсорами киевского режима является большой их ошибкой.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

украина

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), георгий мурадов, запорожская область, ядерная энергетика, новости, украина, обстрелы всу, мнения, крым