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Предназначалась для терактов: в Энергодаре сбит дрон со взырчаткой из США - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Предназначалась для терактов: в Энергодаре сбит дрон со взырчаткой из США
Предназначалась для терактов: в Энергодаре сбит дрон со взырчаткой из США - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Предназначалась для терактов: в Энергодаре сбит дрон со взырчаткой из США
В районе города Энергодар Запорожской области российские военные уничтожили беспилотник с американским взрывчатым веществом, которое, предположительно,... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T18:59
2023-04-30T18:59
энергодар
запорожская область
происшествия
беспилотник (дрон)
украина
всу (вооруженные силы украины)
сша
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В районе города Энергодар Запорожской области российские военные уничтожили беспилотник с американским взрывчатым веществом, которое, предположительно, планировали использовать для терактов против мирного населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона.Отмечается, что на борту беспилотника нашли пять пластин С4 по 540 граммов (723 грамма в тротиловом эквиваленте) с магнитными креплениями, а также пять детонаторов-инициаторов взрыва и столько же комплектов радиопередатчиков для производства взрыва.По данным представителя экстренных служб, такие комплекты "не способны нанести существенный вред бронетехнике, однако могли быть эффективно использованы против незащищенных гражданских лиц"."Таким образом установлено, что данный БПЛА планировали использовать для совершения диверсионно-террористических актов против мирного населения", - подытожил он.В воскресенье в результате удара ВСУ по Брянской области погибли четыре человека, ранения получили двое, в пострадавшем селе Суземка введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнениеЧто стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный экспертТрагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены
https://crimea.ria.ru/20230430/kak-rossiya-dolzhna-otvetit-na-udar-po-neftebaze-v-sevastopole---mnenie-1128449409.html
энергодар
запорожская область
украина
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энергодар, запорожская область, происшествия, беспилотник (дрон), украина, всу (вооруженные силы украины), сша, поставки западного оружия украине, новости
Предназначалась для терактов: в Энергодаре сбит дрон со взырчаткой из США

В Энергодаре сбили дрон с комплектами взрывчатки из США для теркатов против мирных людей

18:59 30.04.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные с беспилотником
Российские военные с беспилотником - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В районе города Энергодар Запорожской области российские военные уничтожили беспилотник с американским взрывчатым веществом, которое, предположительно, планировали использовать для терактов против мирного населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона.
"Сегодня в районе города Энергодар подразделениями Вооруженных Сил России был зафиксирован и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника, оснащенный контейнером для доставки пластин взрывчатого вещества С4, поставленными на Украину из США", - сказал он.
Отмечается, что на борту беспилотника нашли пять пластин С4 по 540 граммов (723 грамма в тротиловом эквиваленте) с магнитными креплениями, а также пять детонаторов-инициаторов взрыва и столько же комплектов радиопередатчиков для производства взрыва.
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По данным представителя экстренных служб, такие комплекты "не способны нанести существенный вред бронетехнике, однако могли быть эффективно использованы против незащищенных гражданских лиц".
"Таким образом установлено, что данный БПЛА планировали использовать для совершения диверсионно-террористических актов против мирного населения", - подытожил он.
В воскресенье в результате удара ВСУ по Брянской области погибли четыре человека, ранения получили двое, в пострадавшем селе Суземка введен режим ЧС.
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ЭнергодарЗапорожская областьПроисшествияБеспилотник (дрон)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)СШАПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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