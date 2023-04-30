https://crimea.ria.ru/20230430/chislo-zhertv-udara-vsu-po-bryanskoy-oblasti-vozroslo-do-chetyrekh-chelovek-1128447474.html

Число жертв удара ВСУ по Брянской области возросло до четырех человек

Число жертв удара ВСУ по Брянской области возросло до четырех человек - РИА Новости Крым, 30.04.2023

Число жертв удара ВСУ по Брянской области возросло до четырех человек

Тела еще двоих погибших обнаружили под завалами разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 30.04.2023

2023-04-30T14:47

2023-04-30T14:47

2023-04-30T14:51

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

происшествия

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Тела еще двоих погибших обнаружили под завалами разрушенного в результате обстрела ВСУ дома в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.Ранее он сообщил о двух погибших в результате обстрела поселка Суземка. По его словам, ударом артиллерии противника был полностью разрушен один жилой дом, еще два получили частичные повреждения.Работы по разбору завалов разрушенного дома и расчистке территории продолжаются. На месте работают все оперативные службы, добавил он.Всего на данный момент известно о четырех погибших, еще два человека находятся в больнице под наблюдением медработников.В поселке введен режим ЧС. Там, где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба.Приграничные регионы России регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, также участились попытки проникновения украинских ДРГ на территорию РФ. Так, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. В частности, в Новой Таволжанке с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Повреждены частное домовладение и огороды. А днем ранее украинские беспилотники сбросили взрывчатку на здания районного военкомата и МВД в Брянской области. В обоих случаях также пострадавших нет.В середине апреля сообщалось,что в Брянской области при попытке незаконно пересечь границу России подорвался нарушитель. Кроме того, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек попыталась проникнуть на территорию Брянской области.В начале марте на территорию Климовского района области проникла группа диверсантов. Они обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли двое мужчин и пострадал 10-летний мальчик. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По информации ЦОС ФСБ, украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Силовики обследовали территории в Брянской области и обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – экспертПять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУВСУ ведут "жесточайший артиллерийский обстрел" Новой Каховки – власти

https://crimea.ria.ru/20230430/v-bryanskoy-oblasti-ot-udarov-vsu-pogibli-2-cheloveka-obstrel-prodolzhatsya-1128443442.html

https://crimea.ria.ru/20230429/skolko-bespilotnikov-atakovali-neftebazu-v-sevastopole-1128438146.html

брянская область

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, происшествия, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости