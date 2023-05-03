https://crimea.ria.ru/20230503/skhod-vagonov-poezda-v-bryanskoy-oblasti--na-meste-chp-rabotayut-sledovateli-1128498048.html

Сход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи

Сход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Сход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи

Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте обследуют место происшествия на железной дороге в Брянской области. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T09:01

2023-05-03T09:01

2023-05-03T09:02

подрыв железной дороги в брянской области

брянская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте обследуют место происшествия на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел накануне около 20 часов. По информации РЖД, на однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта произошел сход с рельсов локомотива и 20 грузовых вагонов. Причиной ЧП стал подрыв неустановленного взрывного устройства. Пострадавших нет.Проверку по факту схода вагонов начала и транспортная прокуратура.Это уже второе ЧП на железной дороге в регионе. 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрутВ Брянской области поезд сошел с рельсов – что известноИз-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости