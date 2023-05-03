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Сход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Сход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи
Сход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Сход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи
Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте обследуют место происшествия на железной дороге в Брянской области. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T09:01
2023-05-03T09:02
подрыв железной дороги в брянской области
брянская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте обследуют место происшествия на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.Инцидент произошел накануне около 20 часов. По информации РЖД, на однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта произошел сход с рельсов локомотива и 20 грузовых вагонов. Причиной ЧП стал подрыв неустановленного взрывного устройства. Пострадавших нет.Проверку по факту схода вагонов начала и транспортная прокуратура.Это уже второе ЧП на железной дороге в регионе. 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Брянской области: для пассажиров поездов разработан маршрутВ Брянской области поезд сошел с рельсов – что известноИз-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов
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Новости
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РИА Новости Крым
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подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, железная дорога, российские железные дороги (ржд), новости
Сход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи

Делом о подрыве железной дороги в Брянской области занялись следователи

09:01 03.05.2023 (обновлено: 09:02 03.05.2023)
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкГрузовой поезд сошёл с рельсов в Брянской области
Грузовой поезд сошёл с рельсов в Брянской области
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте обследуют место происшествия на железной дороге в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
Инцидент произошел накануне около 20 часов. По информации РЖД, на однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта произошел сход с рельсов локомотива и 20 грузовых вагонов. Причиной ЧП стал подрыв неустановленного взрывного устройства. Пострадавших нет.
"Незамедлительно на место происшествия выехали следователь и криминалист Следственного комитета Российской Федерации, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Проверку по факту схода вагонов начала и транспортная прокуратура.
Это уже второе ЧП на железной дороге в регионе. 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет.
Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Следователи и криминалисты на месте фиксировали следы и изымали необходимые предметы для производства экспертиз.
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Подрыв железной дороги в Брянской областиБрянская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияЖелезная дорогаРоссийские железные дороги (РЖД)Новости
 
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