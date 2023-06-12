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Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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https://crimea.ria.ru/20230612/tselenapravlennoe-unichtozhenie-obstanovka-v-shebekino-glazami-ochevidtsa-1129327896.html
Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
Украинские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру и жилые дома в Шебекинском городском округе. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T16:22
2023-06-12T16:02
эксклюзивы риа новости крым
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
миа "россия сегодня"
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украинские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру и жилые дома в Шебекинском городском округе. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал волонтер и военкор Алексей Живов, который сейчас находится в Шебекино."Город полностью эвакуирован, но он все равно продолжает подвергаться обстрелам, каждый день стреляют. Эвакуировано уже более 38 тысяч человек. Стреляют по инфраструктуре, в основном по жилым домам, по полицейскому участку были прилеты, по больнице, по историческим домам в центре. То есть просто целенаправленно разрушают гражданскую инфраструктуру города", - рассказал он.По словам Живова, ситуация на границе сейчас заметно улучшается, к ней подтянуты значительные силы.В то же время в городе разрушено несколько критически важных инфраструктурных объектов, уничтожены стратегические предприятия, в том числе одно, работающее на оборонную промышленность."Конечно, если сравнивать с Волновахой, Бахмутом и Донецком, то считайте, что город Шебекино вообще не пострадал. Если по модулю, то есть без сравнения с другими городами, которые подверглись военному воздействию, то он пострадал сильно. Есть много попаданий в жилые высотки", - констатировал Живов.Когда населению разрешат вернуться домой, пока неизвестно, отметил он, но это однозначно должно произойти после обеспечения полной безопасности региона. Этот вопрос находится в ведении спецслужб и Министерства обороны.Только за вчерашний день по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 19 единиц различных боеприпасов, днем ранее - 12 артиллерийских и 34 минометных снаряда, зафиксировано 7 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Пострадавших нет.10 июня ВСУ атаковали Белгород и Шебекино, а также десять сел и поселков региона, в результате ранена местная жительница. По Шебекинскому городскому округу было выпущено 82 единицы различных боеприпасов, зафиксировано восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительОбстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, миа "россия сегодня", украина, алексей живов, мнения
Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца

ВСУ целенаправленно бьют по жилым домам - очевидец рассказал о ситуации в Шебекино

16:22 12.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украинские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру и жилые дома в Шебекинском городском округе. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал волонтер и военкор Алексей Живов, который сейчас находится в Шебекино.
"Город полностью эвакуирован, но он все равно продолжает подвергаться обстрелам, каждый день стреляют. Эвакуировано уже более 38 тысяч человек. Стреляют по инфраструктуре, в основном по жилым домам, по полицейскому участку были прилеты, по больнице, по историческим домам в центре. То есть просто целенаправленно разрушают гражданскую инфраструктуру города", - рассказал он.
По словам Живова, ситуация на границе сейчас заметно улучшается, к ней подтянуты значительные силы.
"Сводные подразделения ФСБ, спецназа и Министерства обороны взяли под контроль всю границу, подтянуты необходимые резервы, высококлассные военные специалисты. Противнику в разных местах нанесено серьезное огневое поражение. И пока предпосылок для того, чтобы они снова смогли зайти на какую-то оперативную глубину, нет", - полагает волонтер.
В то же время в городе разрушено несколько критически важных инфраструктурных объектов, уничтожены стратегические предприятия, в том числе одно, работающее на оборонную промышленность.
"Конечно, если сравнивать с Волновахой, Бахмутом и Донецком, то считайте, что город Шебекино вообще не пострадал. Если по модулю, то есть без сравнения с другими городами, которые подверглись военному воздействию, то он пострадал сильно. Есть много попаданий в жилые высотки", - констатировал Живов.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
1 из 2
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
2 из 2
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
1 из 2
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
2 из 2
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Когда населению разрешат вернуться домой, пока неизвестно, отметил он, но это однозначно должно произойти после обеспечения полной безопасности региона. Этот вопрос находится в ведении спецслужб и Министерства обороны.
Только за вчерашний день по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 19 единиц различных боеприпасов, днем ранее - 12 артиллерийских и 34 минометных снаряда, зафиксировано 7 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Пострадавших нет.
10 июня ВСУ атаковали Белгород и Шебекино, а также десять сел и поселков региона, в результате ранена местная жительница. По Шебекинскому городскому округу было выпущено 82 единицы различных боеприпасов, зафиксировано восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА.
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