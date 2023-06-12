https://crimea.ria.ru/20230612/tselenapravlennoe-unichtozhenie-obstanovka-v-shebekino-glazami-ochevidtsa-1129327896.html

Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца

Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Целенаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца

Украинские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру и жилые дома в Шебекинском городском округе. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T16:22

2023-06-12T16:22

2023-06-12T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Украинские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру и жилые дома в Шебекинском городском округе. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал волонтер и военкор Алексей Живов, который сейчас находится в Шебекино."Город полностью эвакуирован, но он все равно продолжает подвергаться обстрелам, каждый день стреляют. Эвакуировано уже более 38 тысяч человек. Стреляют по инфраструктуре, в основном по жилым домам, по полицейскому участку были прилеты, по больнице, по историческим домам в центре. То есть просто целенаправленно разрушают гражданскую инфраструктуру города", - рассказал он.По словам Живова, ситуация на границе сейчас заметно улучшается, к ней подтянуты значительные силы.В то же время в городе разрушено несколько критически важных инфраструктурных объектов, уничтожены стратегические предприятия, в том числе одно, работающее на оборонную промышленность."Конечно, если сравнивать с Волновахой, Бахмутом и Донецком, то считайте, что город Шебекино вообще не пострадал. Если по модулю, то есть без сравнения с другими городами, которые подверглись военному воздействию, то он пострадал сильно. Есть много попаданий в жилые высотки", - констатировал Живов.Когда населению разрешат вернуться домой, пока неизвестно, отметил он, но это однозначно должно произойти после обеспечения полной безопасности региона. Этот вопрос находится в ведении спецслужб и Министерства обороны.Только за вчерашний день по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 19 единиц различных боеприпасов, днем ранее - 12 артиллерийских и 34 минометных снаряда, зафиксировано 7 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Пострадавших нет.10 июня ВСУ атаковали Белгород и Шебекино, а также десять сел и поселков региона, в результате ранена местная жительница. По Шебекинскому городскому округу было выпущено 82 единицы различных боеприпасов, зафиксировано восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительОбстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за сутки60 снарядов: Шебекино снова под мощным обстрелом ВСУ, начался пожар

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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