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ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие
ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 14.06.2023
ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие
Два человека пострадали из-за обстрела села а Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T18:59
2023-06-14T18:59
обстрелы всу
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
новости
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Два человека пострадали из-за обстрела села а Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По информации губернатора, пострадавшие сельчане доставлены в районную больницу, им оказывается вся необходимая помощь.На месте работают оперативные службы.Ранее сообщалось, что два человека были ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Глушково Курской области.Территории, которые граничат с Украиной, нередко подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской областиКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, новости, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия
ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие

Богомаз: два человека пострадали из-за обстрела ВСУ деревни в Брянской области

18:59 14.06.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Два человека пострадали из-за обстрела села а Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ обстреляли деревню Грудскую Севского района. В результате минометного обстрела пострадали двое человек", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, пострадавшие сельчане доставлены в районную больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что два человека были ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Глушково Курской области.
Территории, которые граничат с Украиной, нередко подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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