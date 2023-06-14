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ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие
ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 14.06.2023
ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие
Два человека пострадали из-за обстрела села а Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T18:59
2023-06-14T18:59
2023-06-14T18:59
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александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Два человека пострадали из-за обстрела села а Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По информации губернатора, пострадавшие сельчане доставлены в районную больницу, им оказывается вся необходимая помощь.На месте работают оперативные службы.Ранее сообщалось, что два человека были ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Глушково Курской области.Территории, которые граничат с Украиной, нередко подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской областиКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, новости, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия
ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие
Богомаз: два человека пострадали из-за обстрела ВСУ деревни в Брянской области