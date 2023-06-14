https://crimea.ria.ru/20230614/vsu-obstrelyali-derevnyu-v-bryanskoy-oblasti-est-postradavshie-1129393091.html

ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие

ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 14.06.2023

ВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшие

Два человека пострадали из-за обстрела села а Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T18:59

2023-06-14T18:59

2023-06-14T18:59

обстрелы всу

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

новости

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124501693_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_a3e707f034b200d58f3b56475583ab0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Два человека пострадали из-за обстрела села а Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По информации губернатора, пострадавшие сельчане доставлены в районную больницу, им оказывается вся необходимая помощь.На месте работают оперативные службы.Ранее сообщалось, что два человека были ранены при обстреле со стороны ВСУ поселка Глушково Курской области.Территории, которые граничат с Украиной, нередко подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской областиКиевский режим "накрыл" огнем артиллерии 12 районов ХерсонщиныЦеленаправленное уничтожение: обстановка в Шебекино глазами очевидца

брянская область

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, новости, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия