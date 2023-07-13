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Путин: армия России уничтожила уже более 300 танков ВСУ с 4 июня - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Путин: армия России уничтожила уже более 300 танков ВСУ с 4 июня
Путин: армия России уничтожила уже более 300 танков ВСУ с 4 июня - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Путин: армия России уничтожила уже более 300 танков ВСУ с 4 июня
С начала украинского контрнаступления 4 июня российские войска уничтожили уже 311 танков противника, из них как минимум треть – машины западного производства... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T19:15
2023-07-13T19:21
владимир путин (политик)
россия
сво
поставки западного оружия украине
новости
контрнаступление всу
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. С начала украинского контрнаступления 4 июня российские войска уничтожили уже 311 танков противника, из них как минимум треть – машины западного производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для российских военных и на поле боя уничтожаются в первую очередь. При этом горит западная бронетехника, по словам российского лидера, "даже лучше, чем советские танки Т-72".Поставляемые Киеву западные ракеты дальнего радиуса действия также не оправдывают возложенных на них надежд, добавил президент.Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений. По его данным, с 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц различного вооружения. Уничтожены: 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП BradleyЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений – ШойгуДесятки тысяч боевиков: названы потери ВСУ с начала контрнаступленияШойгу: в случае применения Киевом кассетных боеприпасов РФ ответит тем же
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владимир путин (политик), россия, сво, поставки западного оружия украине, новости, контрнаступление всу, потери всу
Путин: армия России уничтожила уже более 300 танков ВСУ с 4 июня

Путин: на сегодняшний день уничтожено уже 311 танков ВСУ, треть из них – западные

19:15 13.07.2023 (обновлено: 19:21 13.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. С начала украинского контрнаступления 4 июня российские войска уничтожили уже 311 танков противника, из них как минимум треть – машины западного производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только с 4 июня было уничтожено 311 танков, из них как минимум одна треть – западного производства, в том числе Leopard", - сказал глава государства журналистам в эфире телеканала "Россия 24".
Путин отметил, украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для российских военных и на поле боя уничтожаются в первую очередь. При этом горит западная бронетехника, по словам российского лидера, "даже лучше, чем советские танки Т-72".
Поставляемые Киеву западные ракеты дальнего радиуса действия также не оправдывают возложенных на них надежд, добавил президент.
"Мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет дальнего радиуса действия. Да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет. То же самое танки иностранного производства, боевые машины пехоты", - сказал Путин.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут активные боевые действия, пытаясь прорвать российскую оборону, но не сумели достичь своих целей ни на одном из направлений.
По его данным, с 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц различного вооружения. Уничтожены: 21 самолет, пять вертолетов, 1 244 танка и других боевых бронированных машин. В их числе 17 немецких танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley
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Владимир Путин (политик)РоссияСВОПоставки западного оружия УкраинеНовостиКонтрнаступление ВСУПотери ВСУ
 
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