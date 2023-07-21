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Группировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Группировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами
Группировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Группировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами
Соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне Херсонской области – в населенном пункте Велитенское – уничтожен украинский склад с боеприпасами. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T09:45
2023-07-21T09:45
херсонская область
группировка войск "днепр"
сво
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне Херсонской области – в населенном пункте Велитенское – уничтожен украинский склад с боеприпасами.Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений боевиков в районе населенного пункта Очаков. Противник потерял 12 человек, восемь получили ранения различной степени тяжести.В этой же зоне огневым ударом поражен минометный расчет и боекомплект к нему, противник потерял пять боевиков убитыми, трое получили ранения разной степени тяжести.В районе острова Алексеевский уничтожена позиция вооруженных формирований Украины, враг потерял 16 боевиков – семь убиты, девять ранены.У села Антоновка разбит минометный расчет с боекомплектом и семью членами экипажа. При этом четверо военнослужащих Украины убиты, трое ранены.На Каховском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция украинских боевиков в районе села Михайловка. Потери противника – шестеро боевиков уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести.Ранее сообщалось, что 20 июля украинские войска пытались форсировать Днепр. Две лодки противника и военная техника были уничтожены войсками РФ.19 июля бойцы группировки войск "Днепр" уничтожилив оккупированной части Херсонской области крупнейший склад ГСМ.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской областиНАТО впервые засомневалась в победе над Россией: эксперт об итоге саммитаВ зоне спецоперации сбит украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8
https://crimea.ria.ru/20230720/18-bezuspeshnykh-atak-vsu-poteryali-do-400-boevikov-i-tekhniku-za-sutki-1130195493.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, группировка войск "днепр", сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости
Группировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами

Группировка войск "Днепр" в Херсонской области уничтожила украинский склад с боеприпасами

09:45 21.07.2023
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне Херсонской области – в населенном пункте Велитенское – уничтожен украинский склад с боеприпасами.
Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений боевиков в районе населенного пункта Очаков. Противник потерял 12 человек, восемь получили ранения различной степени тяжести.
В этой же зоне огневым ударом поражен минометный расчет и боекомплект к нему, противник потерял пять боевиков убитыми, трое получили ранения разной степени тяжести.
В районе острова Алексеевский уничтожена позиция вооруженных формирований Украины, враг потерял 16 боевиков – семь убиты, девять ранены.
У села Антоновка разбит минометный расчет с боекомплектом и семью членами экипажа. При этом четверо военнослужащих Украины убиты, трое ранены.
На Каховском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция украинских боевиков в районе села Михайловка. Потери противника – шестеро боевиков уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что 20 июля украинские войска пытались форсировать Днепр. Две лодки противника и военная техника были уничтожены войсками РФ.
19 июля бойцы группировки войск "Днепр" уничтожилив оккупированной части Херсонской области крупнейший склад ГСМ.
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Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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