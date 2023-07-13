https://crimea.ria.ru/20230713/nato-vpervye-zasomnevalas-v-pobede-nad-rossiey-ekspert-ob-itoge-sammita-1130037701.html

НАТО впервые засомневалась в победе над Россией: эксперт об итоге саммита

НАТО впервые засомневалась в победе над Россией: эксперт об итоге саммита - РИА Новости Крым, 13.07.2023

НАТО впервые засомневалась в победе над Россией: эксперт об итоге саммита

Одним из основных итогов прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе стало то, что в руководстве альянса впервые публично усомнились в способности одержать победу над... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T15:36

2023-07-13T15:36

2023-07-13T15:36

радио "спутник в крыму"

украина

нато

саммит нато в вильнюсе

сво

россия

политика

мнения

игорь шатров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Одним из основных итогов прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе стало то, что в руководстве альянса впервые публично усомнились в способности одержать победу над Россией в конфликте на территории Украины. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, внутренние противоречия в Североатлантическом блоке не позволили ускорить принятие в его ряды Украины, и даже такой "откровенный ястреб" как генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что нужно сначала закончить боевые действия, потому что в случае поражения Украины говорить о ее членстве в НАТО просто не придется.По мнению эксперта, именно это больше всего поразило президента Украины Владимира Зеленского, который готов сделать все что угодно, чтобы удержаться у власти, а это ему удастся, только если Киев продолжит вести войну."Думаю, Зеленский почувствовал, что поддержка Запада не вечна, и для того, чтобы продолжать ее получать, нужно не только умело просить, но и что-то делать", - отметил политолог.11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит стран НАТО, на полях которого уже прозвучало несколько важных заявлений относительно военной помощи Украины. Франция пообещала Киеву дальнобойные ракеты, а Германия анонсировала передачу среди прочего установок ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и танков Leopard 1A5. За несколько дней до саммита США пообещали Киеву кассетные боеприпасы.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Однако никаких сроков не было заявлено с оговоркой, что вопрос будет обсуждаться после завершения конфликта с Россией.Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую позицию альянса беспрецедентной и абсурдной, опубликовав эмоциональный пост в Telegram. Ранее он назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. В ответ Столтенберг заявил, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом он указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина и саммит НАТО в Вильнюсе: главноеЧего ждать России, Украине и НАТО от саммита в ВильнюсеВашингтон в истерике: политолог об итогах саммита НАТО

https://crimea.ria.ru/20230711/chetyre-faktora-chem-vyzvany-antirossiyskie-shagi-erdogana-1129992238.html

https://crimea.ria.ru/20230711/nato-prizvala-rossiyu-nemedlenno-vyvesti-sily-iz-ukrainy-1129991166.html

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украина, нато, саммит нато в вильнюсе, сво, россия, политика, мнения, игорь шатров