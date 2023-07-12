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Зеленский оценил результаты саммита НАТО - РИА Новости Крым, 12.07.2023
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Зеленский оценил результаты саммита НАТО
Зеленский оценил результаты саммита НАТО - РИА Новости Крым, 12.07.2023
Зеленский оценил результаты саммита НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты саммита стран НАТО в Вильнюсе как "хорошие", но не "идеальные". Об этом он заявил на совместной... РИА Новости Крым, 12.07.2023
2023-07-12T15:27
2023-07-12T15:27
владимир зеленский (президент украины)
нато
саммит нато в вильнюсе
йенс столтенберг
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты саммита стран НАТО в Вильнюсе как "хорошие", но не "идеальные". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.Зеленский также в очередной раз напомнил западным партнерам, что гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине от стран-членов НАТО, не должны заменить членства Украины в блоке."Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я еще раз это подчеркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО", – цитирует Зеленского агентство.Глава украинского государства также пообещал, что американские кассетные боеприпасы, переданные Киеву, будут применяться исключительно по военным целям.При этом накануне ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами подконтрольный РФ город Токмак в Запорожской области. Как сообщало агентство РИА Новости, бомбы упали в районе местной птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки, где нет ни одного военного объекта.Перед начало саммита в Вильнюсе Владимир Зеленский выступил с резкой критикой своих западных партнеров. Он назвал "беспрецедентным и абсурдным" тот факт, что страны НАТО не готовы ни пригласить Украину в блок, ни тем более сделать ее членом альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут кассетные боеприпасы УкраинеПочему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение экспертаЕдинства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден
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владимир зеленский (президент украины), нато, саммит нато в вильнюсе, йенс столтенберг, новости, политика, украина, сво, в мире
Зеленский оценил результаты саммита НАТО

Зеленский недоволен результатами саммита НАТО в Вильнюсе

15:27 12.07.2023
 
© AFP 2023 / PAUL ELLISПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты саммита стран НАТО в Вильнюсе как "хорошие", но не "идеальные". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.
"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если бы было приглашение (Украины в альянс, – ред.), они были бы идеальными", – заявил он.
Зеленский также в очередной раз напомнил западным партнерам, что гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине от стран-членов НАТО, не должны заменить членства Украины в блоке.
"Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я еще раз это подчеркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО", – цитирует Зеленского агентство.
Глава украинского государства также пообещал, что американские кассетные боеприпасы, переданные Киеву, будут применяться исключительно по военным целям.
При этом накануне ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами подконтрольный РФ город Токмак в Запорожской области. Как сообщало агентство РИА Новости, бомбы упали в районе местной птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки, где нет ни одного военного объекта.
Перед начало саммита в Вильнюсе Владимир Зеленский выступил с резкой критикой своих западных партнеров. Он назвал "беспрецедентным и абсурдным" тот факт, что страны НАТО не готовы ни пригласить Украину в блок, ни тем более сделать ее членом альянса.
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