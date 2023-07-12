https://crimea.ria.ru/20230712/zelenskiy-otsenil-rezultaty-sammita-nato-1130011911.html

Зеленский оценил результаты саммита НАТО

Зеленский оценил результаты саммита НАТО - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Зеленский оценил результаты саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты саммита стран НАТО в Вильнюсе как "хорошие", но не "идеальные". Об этом он заявил на совместной... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T15:27

2023-07-12T15:27

2023-07-12T15:27

владимир зеленский (президент украины)

нато

саммит нато в вильнюсе

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты саммита стран НАТО в Вильнюсе как "хорошие", но не "идеальные". Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.Зеленский также в очередной раз напомнил западным партнерам, что гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине от стран-членов НАТО, не должны заменить членства Украины в блоке."Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я еще раз это подчеркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО", – цитирует Зеленского агентство.Глава украинского государства также пообещал, что американские кассетные боеприпасы, переданные Киеву, будут применяться исключительно по военным целям.При этом накануне ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами подконтрольный РФ город Токмак в Запорожской области. Как сообщало агентство РИА Новости, бомбы упали в районе местной птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки, где нет ни одного военного объекта.Перед начало саммита в Вильнюсе Владимир Зеленский выступил с резкой критикой своих западных партнеров. Он назвал "беспрецедентным и абсурдным" тот факт, что страны НАТО не готовы ни пригласить Украину в блок, ни тем более сделать ее членом альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут кассетные боеприпасы УкраинеПочему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение экспертаЕдинства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден

https://crimea.ria.ru/20230711/mogut-vvesti-voyska-ekspert-obyasnil-smysl-resheniya-nato-po-ukraine-1129954795.html

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владимир зеленский (президент украины), нато, саммит нато в вильнюсе, йенс столтенберг, новости, политика, украина, сво, в мире