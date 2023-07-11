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Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230711/pochemu-vopros-po-ukraine-vnosit-raskol-v-ryady-nato--mnenie-eksperta-1129979920.html
Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта
Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта
Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. После того, как президент США Джо Байден сказал, что в этом году этого не случится, все члены альянса "сразу... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T14:52
2023-07-11T14:52
эксклюзивы риа новости крым
новости
алексей леонков
украина
нато
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
саммит нато в вильнюсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. После того, как президент США Джо Байден сказал, что в этом году этого не случится, все члены альянса "сразу переобулись в воздухе" и сменили свою риторику. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Ранее Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий для вступления в блок. По версии генсека НАТО, это позволит ей сократить процесс присоединения.По словам Алексея Леонкова, политики стран альянса сейчас могут делать заявления о военной помощи Киеву, разного рода сближении и так далее, но конкретных шагов по приглашению Украины в Североатлантический альянс в ближайшее время не произойдет.Поэтому Украина будет воевать, погибать, говорит эксперт, но в блок ее не примут – такой вопрос не стоит на повестке дня.9 июля глава Соединенных штатов Джо Байден в интервью каналу CNN признал, что в странах НАТО нет единодушной позиции в вопросе присоединения к альянсу Украины. Он также добавил, что США и страны Европы продолжат снабжать официальный Киев боеприпасами.Как бы в подтверждение этих слов американского лидера Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита в Вильнюсе, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Германия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаВ Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине привидений
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новости, алексей леонков, украина, нато, джозеф байден, президент сша (joseph biden), саммит нато в вильнюсе, йенс столтенберг
Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта

Эксперт о перспективах членства Украины в НАТО: альянс не хочет воевать за украинцев

14:52 11.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗал для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Зал для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. После того, как президент США Джо Байден сказал, что в этом году этого не случится, все члены альянса "сразу переобулись в воздухе" и сменили свою риторику. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
"Столтенберг перед началом саммита говорил, что он надеется, что все проголосуют за вступление Украины в НАТО, сейчас он говорит совершенно другое. Что Украина должна закончить конфликт с Россией, а после этого будет этот вопрос обсуждаться. Но страны НАТО будут оказывать ей всяческую военную помощь", - пояснил эксперт новую риторику главы альянса.
Ранее Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий для вступления в блок. По версии генсека НАТО, это позволит ей сократить процесс присоединения.
По словам Алексея Леонкова, политики стран альянса сейчас могут делать заявления о военной помощи Киеву, разного рода сближении и так далее, но конкретных шагов по приглашению Украины в Североатлантический альянс в ближайшее время не произойдет.

"Украине НАТО не видать, как своих ушей. Ей будут говорить, что она будет рядом стоять с НАТО, но в НАТО они не будут, утверждает Алексей Леонков. – Этот вопрос вносит раскол в ряды альянса, потому что воевать за Украину при таких результатах, которые она демонстрирует на поле боя, никто не хочет. Даже Польша с Румынией пошли на попятную".

Поэтому Украина будет воевать, погибать, говорит эксперт, но в блок ее не примут – такой вопрос не стоит на повестке дня.

"У НАТО свои задачи, которые были обозначены четко: объединение в будущей войне против России. Они проводят все мероприятия единое командование, единая система обороны, создание трехсоттысячного корпуса быстрого реагирования и так далее. Вот эти вопросы сейчас для НАТО актуальны, ну где-то там еще Швеция когда-то вступит, а Украина – ну что ж, Украина пусть воюет", – разъяснил Леонков.

9 июля глава Соединенных штатов Джо Байден в интервью каналу CNN признал, что в странах НАТО нет единодушной позиции в вопросе присоединения к альянсу Украины. Он также добавил, что США и страны Европы продолжат снабжать официальный Киев боеприпасами.
Как бы в подтверждение этих слов американского лидера Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита в Вильнюсе, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Германия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиАлексей ЛеонковУкраинаНАТОДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Саммит НАТО в ВильнюсеЙенс Столтенберг
 
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