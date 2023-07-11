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Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта

Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Почему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение эксперта

Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. После того, как президент США Джо Байден сказал, что в этом году этого не случится, все члены альянса "сразу... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T14:52

2023-07-11T14:52

2023-07-11T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. После того, как президент США Джо Байден сказал, что в этом году этого не случится, все члены альянса "сразу переобулись в воздухе" и сменили свою риторику. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Ранее Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий для вступления в блок. По версии генсека НАТО, это позволит ей сократить процесс присоединения.По словам Алексея Леонкова, политики стран альянса сейчас могут делать заявления о военной помощи Киеву, разного рода сближении и так далее, но конкретных шагов по приглашению Украины в Североатлантический альянс в ближайшее время не произойдет.Поэтому Украина будет воевать, погибать, говорит эксперт, но в блок ее не примут – такой вопрос не стоит на повестке дня.9 июля глава Соединенных штатов Джо Байден в интервью каналу CNN признал, что в странах НАТО нет единодушной позиции в вопросе присоединения к альянсу Украины. Он также добавил, что США и страны Европы продолжат снабжать официальный Киев боеприпасами.Как бы в подтверждение этих слов американского лидера Эммануэль Макрон заявил перед началом саммита в Вильнюсе, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Германия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасательная операция в Бахчисарае: туристку сняли со скалы "Сфинксы"В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туристаВ Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине привидений

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новости, алексей леонков, украина, нато, джозеф байден, президент сша (joseph biden), саммит нато в вильнюсе, йенс столтенберг