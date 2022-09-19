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В Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине приведений
В Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине приведений - РИА Новости Крым, 19.09.2022
В Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине приведений
В Долине приведений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой спасли троих туристов со скального обрыва. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T11:40
2022-09-19T11:40
2022-09-19T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Долине приведений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой спасли троих туристов со скального обрыва. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.По данным ведомства, происшествие случилось накануне днем. Группа туристов, среди которых был несовершеннолетний ребенок, во время прогулки оказалась заблокирована в районе каменного хаоса."Сотрудники алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и представители "Россоюзспаса", прервав патрулирование, выдвинулись в район поисковых работ. В результате туристы были обнаружены на обрывистом скальном участке в районе "Каменного хаоса" на западных склонах горы Южная Демерджи. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших в безопасное место. В медицинской помощи туристы не нуждались", - сказано в сообщенииЭтот случай за минувшие сутки оказался не единственным: спасателям Ялтинского отряда "Крым-Спас" пришлось эвакуировать двух туристов в районе хребта Кизил-Кая.
https://crimea.ria.ru/20220830/na-plyazhe-v-sevastopole-spasli-muzhchinu-s-travmoy-golovy-1124340249.html
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крым, мчс крыма, происшествия
В Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине приведений
В Долине приведений заблудилась группа туристов с ребенком
11:40 19.09.2022 (обновлено: 11:41 19.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Долине приведений на склонах горы Южная Демерджи под Алуштой спасли троих туристов со скального обрыва. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
По данным ведомства, происшествие случилось накануне днем. Группа туристов, среди которых был несовершеннолетний ребенок, во время прогулки оказалась заблокирована в районе каменного хаоса.
"Сотрудники алуштинского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" и представители "Россоюзспаса", прервав патрулирование, выдвинулись в район поисковых работ. В результате туристы были обнаружены на обрывистом скальном участке в районе "Каменного хаоса" на западных склонах горы Южная Демерджи. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавших в безопасное место. В медицинской помощи туристы не нуждались", - сказано в сообщении
Этот случай за минувшие сутки оказался не единственным: спасателям Ялтинского отряда "Крым-Спас" пришлось эвакуировать двух туристов в районе хребта Кизил-Кая.