https://crimea.ria.ru/20230711/bespretsedentno-i-absurdno-zelenskiy-rezko-vyskazalsya-o-nato-1129982158.html

Беспрецедентно и абсурдно: Зеленский резко высказался о НАТО

Беспрецедентно и абсурдно: Зеленский резко высказался о НАТО - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Беспрецедентно и абсурдно: Зеленский резко высказался о НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страны НАТО не готовы ни пригласить Украину в НАТО, ни тем более сделать ее членом Альянса. Об этом он написал РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T15:46

2023-07-11T15:46

2023-07-11T15:46

украина

владимир зеленский (президент украины)

нато

политика

в мире

новости

саммит нато в вильнюсе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что страны НАТО не готовы ни пригласить Украину в НАТО, ни тем более сделать ее членом Альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины. И, когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины… Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией", - написал он.Зеленский пишет, что по пути в Вильнюс получил известия о том, что обсуждения по украинскому вопросу на полях саммита НАТО начались без Украины."Сейчас, на пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", - акцентировал глава украинского государства.При этом он назвал такую неопределенность "слабостью", и завил, что планирует обсудить это с лидерами стран НАТО.В Вильнюсе 11 июля стартовал саммит стран Североатлантического альянса, на полях которого уже прозвучало несколько важных заявлений о военной поддержке Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Германия анонсировала передачу Украине новой партии военной помощи, пакет включает две установки ЗРК Patriot, 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.А генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Одновременно он отметил, что сроков вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе озвучено не будет – вопрос не будет обсуждаться до завершения военного конфликта.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме "таит в себе очень большие опасности для Европы".Читайте также на РИА Новости Крым:США передадут кассетные боеприпасы УкраинеПочему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение экспертаЕдинства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет - Байден

https://crimea.ria.ru/20230630/zelenskiy-vydvinul-nato-ultimatum--1129736604.html

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