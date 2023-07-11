https://crimea.ria.ru/20230711/uskorennoe-vstuplenie-ukrainy-v-nato-opasno-dlya-evropy--peskov-1129979632.html

Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков

Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков

Вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме "таит в себе очень большие опасности для Европы". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T14:23

2023-07-11T14:23

2023-07-11T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме "таит в себе очень большие опасности для Европы". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, тем, кто готов сказать "да" ускоренному вступлению Украины в НАТО, следует учесть все связанные с этим решением риски для Европы. Давать оценку реалистичности плана вступления Украины в НАТО в ускоренном режиме и делать прогнозы на этот счет представитель Кремля отказался, заметив, что это удел политологов. И лишь указал на то, что мнения по Украине в самом альянсе расходятся, а чем это обернется - будет ясно очень скоро."Мы пока можем констатировать лишь различия в подходах ряда стран-членов альянса по этому вопросу, какая именно точка зрения возобладает, мы узнаем в ближайшие дни", – заключил Песков.Ранее 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Одновременно он отметил, что сроков вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе озвучено не будет – вопрос не будет обсуждаться до завершения военного конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по УкраинеЕдинства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет – БайденВ Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты

https://crimea.ria.ru/20230701/na-chto-esche-gotov-zelenskiy-radi-mesta-v-predbannike-zapada---mnenie-1129749841.html

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кремль, дмитрий песков, украина, нато, россия, политика, новости, европа, безопасность