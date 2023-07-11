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Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков
Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков
Вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме "таит в себе очень большие опасности для Европы". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T14:23
2023-07-11T14:23
кремль
дмитрий песков
украина
нато
россия
политика
новости
европа
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме "таит в себе очень большие опасности для Европы". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, тем, кто готов сказать "да" ускоренному вступлению Украины в НАТО, следует учесть все связанные с этим решением риски для Европы. Давать оценку реалистичности плана вступления Украины в НАТО в ускоренном режиме и делать прогнозы на этот счет представитель Кремля отказался, заметив, что это удел политологов. И лишь указал на то, что мнения по Украине в самом альянсе расходятся, а чем это обернется - будет ясно очень скоро."Мы пока можем констатировать лишь различия в подходах ряда стран-членов альянса по этому вопросу, какая именно точка зрения возобладает, мы узнаем в ближайшие дни", – заключил Песков.Ранее 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Одновременно он отметил, что сроков вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе озвучено не будет – вопрос не будет обсуждаться до завершения военного конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по УкраинеЕдинства в вопросе Украины "в семье стран НАТО" нет – БайденВ Кремле оценили решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты
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кремль, дмитрий песков, украина, нато, россия, политика, новости, европа, безопасность
Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – Песков

Опасно для Европы: Песков оценил риски ускоренного вступления Украины в НАТО

14:23 11.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Вступление Украины в НАТО в ускоренном режиме "таит в себе очень большие опасности для Европы". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, тем, кто готов сказать "да" ускоренному вступлению Украины в НАТО, следует учесть все связанные с этим решением риски для Европы.

"Потенциально это очень опасно для европейской безопасности", – цитирует Пескова РИА Новости.

Давать оценку реалистичности плана вступления Украины в НАТО в ускоренном режиме и делать прогнозы на этот счет представитель Кремля отказался, заметив, что это удел политологов. И лишь указал на то, что мнения по Украине в самом альянсе расходятся, а чем это обернется - будет ясно очень скоро.
"Мы пока можем констатировать лишь различия в подходах ряда стран-членов альянса по этому вопросу, какая именно точка зрения возобладает, мы узнаем в ближайшие дни", – заключил Песков.
Ранее 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Одновременно он отметил, что сроков вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе озвучено не будет – вопрос не будет обсуждаться до завершения военного конфликта.
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