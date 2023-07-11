https://crimea.ria.ru/20230711/mogut-vvesti-voyska-ekspert-obyasnil-smysl-resheniya-nato-po-ukraine-1129954795.html

Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине

Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине

Масштабное соглашение членов НАТО о поддержке Украины, которое, по данным СМИ, будет объявлено на саммите в Вильнюсе, является попыткой легализовать ввод на... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T08:01

2023-07-11T08:01

2023-07-11T08:01

нато

радио "спутник в крыму"

мнения

алексей живов

украина

политика

новости

сво

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129960896_0:148:1024:724_1920x0_80_0_0_ba9235951d564cd10d8672fb1010799a.jpg.webp

Актуально, военный волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов военный волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Масштабное соглашение членов НАТО о поддержке Украины, которое, по данным СМИ, будет объявлено на саммите в Вильнюсе, является попыткой легализовать ввод на украинскую территорию ограниченного воинского контингента одной или нескольких стран альянса. Такое мнение высказал военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе планируют объявить о масштабном соглашении, предполагающем создание многопрофильной структуры по поддержке Украины. По данным издания, речь идет о создании некой многосторонней структуры, в рамках которой члены альянса смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке киевских властей.По словам эксперта, принимать Украину в Североатлантический альянс в текущих условиях никто не будет, потому что это "практически сразу будет означать начало ядерной войны". А вот получить дополнительные возможности для легализации ввода ограниченного контингента или использования аэродромов в Польше, Румынии или Прибалтике в пользу Киева руководство США и НАТО может, считает аналитик."Нужно понимать, что они (Запад – ред.) не собираются наносить нам военное поражение в классическом виде – это невозможно. Им нужно нанести России политическое поражение. Им нужно обрушить нашу государственность как таковую. Для этого им нужно где-то нанести нам особенно болезненное поражение на фронте, например, прорваться к границам Крыма или перерезать сухопутный коридор. То есть добиться такого результата, который расшатает внутреннюю обстановку в РФ", - заключил Живов.Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Сам Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз.Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что члены НАТО не могут прийти к единству в вопросе о возможности вступления Украины в альянс "в этот момент".Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможноКиев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – экспертЗачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение

https://crimea.ria.ru/20230706/vvedet-li-nato-voinskiy-kontingent-na-ukrainu--mnenie--1129865440.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, мнения, алексей живов, украина, политика, новости, сво, в мире