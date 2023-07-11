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Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине
Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине
Масштабное соглашение членов НАТО о поддержке Украины, которое, по данным СМИ, будет объявлено на саммите в Вильнюсе, является попыткой легализовать ввод на... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T08:01
2023-07-11T08:01
нато
радио "спутник в крыму"
мнения
алексей живов
украина
политика
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Актуально, военный волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов
военный волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Масштабное соглашение членов НАТО о поддержке Украины, которое, по данным СМИ, будет объявлено на саммите в Вильнюсе, является попыткой легализовать ввод на украинскую территорию ограниченного воинского контингента одной или нескольких стран альянса. Такое мнение высказал военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе планируют объявить о масштабном соглашении, предполагающем создание многопрофильной структуры по поддержке Украины. По данным издания, речь идет о создании некой многосторонней структуры, в рамках которой члены альянса смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке киевских властей.По словам эксперта, принимать Украину в Североатлантический альянс в текущих условиях никто не будет, потому что это "практически сразу будет означать начало ядерной войны". А вот получить дополнительные возможности для легализации ввода ограниченного контингента или использования аэродромов в Польше, Румынии или Прибалтике в пользу Киева руководство США и НАТО может, считает аналитик."Нужно понимать, что они (Запад – ред.) не собираются наносить нам военное поражение в классическом виде – это невозможно. Им нужно нанести России политическое поражение. Им нужно обрушить нашу государственность как таковую. Для этого им нужно где-то нанести нам особенно болезненное поражение на фронте, например, прорваться к границам Крыма или перерезать сухопутный коридор. То есть добиться такого результата, который расшатает внутреннюю обстановку в РФ", - заключил Живов.Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Сам Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз.Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что члены НАТО не могут прийти к единству в вопросе о возможности вступления Украины в альянс "в этот момент".Читайте также на РИА Новости Крым:В Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможноКиев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – экспертЗачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение
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нато, мнения, алексей живов, украина, политика, новости, сво, в мире
Могут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине

Эксперт Живов: соглашение НАТО о поддержке Украины – попытка легализовать ввод войск

08:01 11.07.2023
 
© AFP 2023 / PETRAS MALUKASСолдаты принимают участие в двусторонних литовско-немецких военных учениях "Гриффин Шторм"
Солдаты принимают участие в двусторонних литовско-немецких военных учениях Гриффин Шторм - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / PETRAS MALUKAS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Масштабное соглашение членов НАТО о поддержке Украины, которое, по данным СМИ, будет объявлено на саммите в Вильнюсе, является попыткой легализовать ввод на украинскую территорию ограниченного воинского контингента одной или нескольких стран альянса. Такое мнение высказал военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО по итогам предстоящего саммита в Вильнюсе планируют объявить о масштабном соглашении, предполагающем создание многопрофильной структуры по поддержке Украины. По данным издания, речь идет о создании некой многосторонней структуры, в рамках которой члены альянса смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке киевских властей.
Актуально, военный волонтер, автор Telegram-канала "Живов Z" Алексей Живов
08:01
"Подразумевается, что условная Польша в рамках этой "многосторонней структуры" может военным путем вмешиваться в украинский конфликт в рамках двусторонних отношений, которые они установят. НАТО не может официально использовать свои силы в конфликте на Украине. А сейчас они их как бы раздробят и скажут, что в рамках двусторонних отношений Польша, например, может использовать (свои вооруженные силы), но юридически это как бы не совсем НАТО", - сказал Живов.
По словам эксперта, принимать Украину в Североатлантический альянс в текущих условиях никто не будет, потому что это "практически сразу будет означать начало ядерной войны". А вот получить дополнительные возможности для легализации ввода ограниченного контингента или использования аэродромов в Польше, Румынии или Прибалтике в пользу Киева руководство США и НАТО может, считает аналитик.
"Нужно понимать, что они (Запад – ред.) не собираются наносить нам военное поражение в классическом виде – это невозможно. Им нужно нанести России политическое поражение. Им нужно обрушить нашу государственность как таковую. Для этого им нужно где-то нанести нам особенно болезненное поражение на фронте, например, прорваться к границам Крыма или перерезать сухопутный коридор. То есть добиться такого результата, который расшатает внутреннюю обстановку в РФ", - заключил Живов.
Саммит НАТО должен пройти 11-12 июля в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок, пожаловался глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Сам Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз.
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что члены НАТО не могут прийти к единству в вопросе о возможности вступления Украины в альянс "в этот момент".
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