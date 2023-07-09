https://crimea.ria.ru/20230709/zachem-kiev-priznal-otvetstvennost-za-terakt-v-krymu---mnenie-1129913808.html

Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение

Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение

Признание киевским режимом ответственности за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года – всего лишь "замыливание глаз" и попытки отвлечь внимание Запада от... РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T18:51

2023-07-09T18:51

2023-07-09T19:23

эксклюзивы риа новости крым

украина

чп на крымском мосту

нато

минобороны украины

мнения

политика

крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/09/1124793896_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_abf0ad9ff88990dfd3285cb479b36dc0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Признание киевским режимом ответственности за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года – всего лишь "замыливание глаз" и попытки отвлечь внимание Запада от провального украинского контрнаступления. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях. В своем Telegram-канале она опубликовала список "достижений" Киева с отсчетом дней после произошедшего, среди которых оказался и подрыв моста через Керченский пролив.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев, спустя девять месяцев, признал ответственность за совершение теракта на Крымском мосту, потому что власти Украины в преддверии саммита НАТО пытаются осуществить план по "собственному спасению".По его мнению, украинское контрнаступление пока остановилось, а все, что "было сделано раньше, превращается в пакет прошлых достижений Украины", который затем представят на саммите НАТО.Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля, он состоится в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок.Сам Зеленский призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".Еще 19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения примут в Киеве ближе к вступлению в альянс.На этой неделе старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина не может стать членом НАТО, пока власти не проведут ряд внутренних реформ. По ее словам, США сейчас работают над тем, чтобы убедиться, способен ли Киев провести необходимые преобразования.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны УкраиныУкраина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в ВильнюсеПочему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО

https://crimea.ria.ru/20230709/plan-po-spaseniyu-zakharova-otvetila-na-zayavlenie-malyar-po-teraktu-v-krymu-1129907326.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

украина, чп на крымском мосту, нато, минобороны украины, мнения, политика, крым, в мире