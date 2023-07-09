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Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение
Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение
Признание киевским режимом ответственности за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года – всего лишь "замыливание глаз" и попытки отвлечь внимание Запада от... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T18:51
2023-07-09T19:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Признание киевским режимом ответственности за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года – всего лишь "замыливание глаз" и попытки отвлечь внимание Запада от провального украинского контрнаступления. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях. В своем Telegram-канале она опубликовала список "достижений" Киева с отсчетом дней после произошедшего, среди которых оказался и подрыв моста через Керченский пролив.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев, спустя девять месяцев, признал ответственность за совершение теракта на Крымском мосту, потому что власти Украины в преддверии саммита НАТО пытаются осуществить план по "собственному спасению".По его мнению, украинское контрнаступление пока остановилось, а все, что "было сделано раньше, превращается в пакет прошлых достижений Украины", который затем представят на саммите НАТО.Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля, он состоится в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок.Сам Зеленский призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".Еще 19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения примут в Киеве ближе к вступлению в альянс.На этой неделе старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина не может стать членом НАТО, пока власти не проведут ряд внутренних реформ. По ее словам, США сейчас работают над тем, чтобы убедиться, способен ли Киев провести необходимые преобразования.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту устроил Киев - признание Минобороны УкраиныУкраина и НАТО: чего ждать от саммита альянса в ВильнюсеПочему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТО
https://crimea.ria.ru/20230709/plan-po-spaseniyu-zakharova-otvetila-na-zayavlenie-malyar-po-teraktu-v-krymu-1129907326.html
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украина, чп на крымском мосту, нато, минобороны украины, мнения, политика, крым, в мире
Зачем Киев признал ответственность за теракт в Крыму - мнение

Суздальцев: признанием в теракте на Крымском мосту Киев пытается замылить глаза НАТО

18:51 09.07.2023 (обновлено: 19:23 09.07.2023)
 
© РИА Новости . Елена Иванова / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости . Елена Иванова
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Признание киевским режимом ответственности за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года – всего лишь "замыливание глаз" и попытки отвлечь внимание Запада от провального украинского контрнаступления. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за удар по Крымскому мосту лежит на киевских властях. В своем Telegram-канале она опубликовала список "достижений" Киева с отсчетом дней после произошедшего, среди которых оказался и подрыв моста через Керченский пролив.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев, спустя девять месяцев, признал ответственность за совершение теракта на Крымском мосту, потому что власти Украины в преддверии саммита НАТО пытаются осуществить план по "собственному спасению".

"Для Украины это "признание" не новость. Ведь когда случилась эта трагедия (теракт на Крымском мосту - ред.), в Киеве не скрывали радости и причастности, а только потом стали отрицать, что это они. Видимо, сейчас идет какая-то переоценка "ценностей" на Украине, и это связано с тем, что проваливается контрнаступление", - полагает Андрей Суздальцев.

По его мнению, украинское контрнаступление пока остановилось, а все, что "было сделано раньше, превращается в пакет прошлых достижений Украины", который затем представят на саммите НАТО.
"Идет замыливание глаз, потому что украинское контрнаступление остановилось, а им нужно хоть что-то предоставить на стол в Вильнюсе 11 июля", - заключил политолог.
Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля, он состоится в Вильнюсе. При этом Украину пригласили принять участие только во встрече на "полях", но не как потенциального кандидата на вступление в блок.
Сам Зеленский призвал западные страны принять Киев в НАТО и Европейский союз. Верховная рада Украины приняла обращение к участникам саммита, призвав их "взять на себя обязательства по поводу предоставления Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Киева в альянс".
Еще 19 июня Столтенберг заявил, что при подготовке саммита в Вильнюсе союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а лишь проводят консультации о том, какие решения примут в Киеве ближе к вступлению в альянс.
На этой неделе старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина не может стать членом НАТО, пока власти не проведут ряд внутренних реформ. По ее словам, США сейчас работают над тем, чтобы убедиться, способен ли Киев провести необходимые преобразования.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
10:11
План по спасению: Захарова ответила на заявление Маляр по теракту в Крыму
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