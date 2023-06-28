https://crimea.ria.ru/20230628/ukrainu-ne-priglasili-na-sammit-nato-1129680537.html

Украину не пригласили на саммит НАТО

Украину не пригласили на саммит НАТО - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Украину не пригласили на саммит НАТО

Киев получил приглашение принять участие только во встрече "на полях" саммита НАТО в Вильнюсе, однако в самом саммите Украина участвовать не будет. Об этом со... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T08:57

2023-06-28T08:57

2023-06-28T09:07

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дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Киев получил приглашение принять участие только во встрече "на полях" саммита НАТО в Вильнюсе, однако в самом саммите Украина участвовать не будет. Об этом со ссылкой на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы сообщает РИА Новости.Политик выразил мнение, что в НАТО до сих пор нет однозначной позиции относительно членства Украины. В частности, ряд стран выступает против, опасаясь эскалации, посетовал он."Некоторые страны доказывают, что Украину приглашать не стоит, потому что это приведет к эскалации. Мы придерживаемся прямо противоположного мнения", - заявил министр.Кулеба же заявил, что сейчас есть все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс не примет "сильного решения" по поводу членства Украины, то "возобладает логика страха".Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, на встрече союзники не будут обсуждать формальное приглашение Украины в НАТО, а проведут консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в блок.Как сообщалось, генсек НАТО Столтенберг ранее сказал, что вступление Украины в блок считают вполне осуществимым шагом. В начале июня на встрече глав стран так называемого Европейского политического сообщества в Молдавии Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо получить приглашения в НАТО и ЕС уже в этом году. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что призыв Зеленского принять страну в члены НАТО – это очередное свидетельство того, что в Киеве не готовы к урегулированию конфликта с Россией путем переговоров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина уже никогда не сможет вступить в НАТОПрезидент Литвы заявил, что Украине не стать членом НАТОРасширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230602/v-kremle-otvetili-na-prizyv-zelenskogo-prinyat-ukrainu-v-nato-v-etom-godu-1129153101.html

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новости, политика, нато, дмитрий кулеба, йенс столтенберг, владимир зеленский (президент украины), дмитрий песков