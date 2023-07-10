https://crimea.ria.ru/20230710/kiev-opasaetsya-bit-po-krymskomu-mostu-raketami-storm-shadow--ekspert-1129936858.html

Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт

Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт

Киевский режим и его американские кураторы вряд ли будут применять крылатые ракеты Storm Shadow при попытках нанести удар по Крымскому мосту, поскольку этот шаг РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T20:18

2023-07-10T20:18

2023-07-10T20:18

радио "спутник в крыму"

безопасность республики крым и севастополя

алексей живов

новости

мнения

сво

крымский мост

украина

россия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128898924_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9f8ccae2aad2a4d278c21ae36538e93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим и его американские кураторы вряд ли будут применять крылатые ракеты Storm Shadow при попытках нанести удар по Крымскому мосту, поскольку этот шаг может привести к резкой эскалации и жесткому ответу со стороны России. Такое мнение высказал военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".Эксперт также напомнил о заявлении министра обороны Сергея Шойгу, который пообещал, что удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow повлекут за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Поэтому киевский режим пытается использовать для нанесения ударов по Крымскому мосту и другим объектам на полуострове ракетные комплексы "Гром" и С-200. Кроме того, отметил специалист, недавние события в Херсонской области показали, что Storm Shadow, вопреки ожиданиям Киева и Запада, не столь эффективны при разрушении мостовых сооружений."Storm Shadow специально проектировали для ударов по инженерным сооружениям типа мостов. По замыслу создателей, она должна пробивать дорожное полотно и сбивать опору под местом пробития. Но даже не с самым новым Чонгарским мостом это не сработало", – пояснил Живов.Ранее Минобороны РФ сообщило, что 9 июля киевский режим безуспешно пытался ударить ракетами по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. По данным ведомства, попытка ракетной атаки совершена с применением ракет С-200, переделанных для атаки наземных целей. Одна из ракет была направлена на Крымский мост, вторая - на военный аэродром в Ростовской области.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Первую украинскую ракету "Гром-2" ПВО сбили над Феодосией 8 апреля. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений.В следующий раз ПВО отразили атаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила два штурмовика ВСУ и перехватила 4 ракеты StormКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow

https://crimea.ria.ru/20230624/za-chongar-otvetili-vks-rossii-unichtozhili-sklad-s-raketami-storm-shadow-1129600885.html

крымский мост

украина

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, алексей живов, новости, мнения, сво, крымский мост, украина, россия, крым, поставки западного оружия украине