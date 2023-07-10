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Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт
Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт
Киевский режим и его американские кураторы вряд ли будут применять крылатые ракеты Storm Shadow при попытках нанести удар по Крымскому мосту, поскольку этот шаг РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T20:18
2023-07-10T20:18
радио "спутник в крыму"
безопасность республики крым и севастополя
алексей живов
новости
мнения
сво
крымский мост
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим и его американские кураторы вряд ли будут применять крылатые ракеты Storm Shadow при попытках нанести удар по Крымскому мосту, поскольку этот шаг может привести к резкой эскалации и жесткому ответу со стороны России. Такое мнение высказал военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".Эксперт также напомнил о заявлении министра обороны Сергея Шойгу, который пообещал, что удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow повлекут за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.Поэтому киевский режим пытается использовать для нанесения ударов по Крымскому мосту и другим объектам на полуострове ракетные комплексы "Гром" и С-200. Кроме того, отметил специалист, недавние события в Херсонской области показали, что Storm Shadow, вопреки ожиданиям Киева и Запада, не столь эффективны при разрушении мостовых сооружений."Storm Shadow специально проектировали для ударов по инженерным сооружениям типа мостов. По замыслу создателей, она должна пробивать дорожное полотно и сбивать опору под местом пробития. Но даже не с самым новым Чонгарским мостом это не сработало", – пояснил Живов.Ранее Минобороны РФ сообщило, что 9 июля киевский режим безуспешно пытался ударить ракетами по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. По данным ведомства, попытка ракетной атаки совершена с применением ракет С-200, переделанных для атаки наземных целей. Одна из ракет была направлена на Крымский мост, вторая - на военный аэродром в Ростовской области.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Первую украинскую ракету "Гром-2" ПВО сбили над Феодосией 8 апреля. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений.В следующий раз ПВО отразили атаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила два штурмовика ВСУ и перехватила 4 ракеты StormКассетные боеприпасы на вооружении Киева: военные эксперты оценили угрозыЗа Чонгар ответили: ВКС России уничтожили склад с ракетами Storm Shadow
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безопасность республики крым и севастополя, алексей живов, новости, мнения, сво, крымский мост, украина, россия, крым, поставки западного оружия украине
Киев опасается бить по Крымскому мосту ракетами Storm Shadow – эксперт

Эксперт Живов: США и Киев опасаются бить ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту

20:18 10.07.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим и его американские кураторы вряд ли будут применять крылатые ракеты Storm Shadow при попытках нанести удар по Крымскому мосту, поскольку этот шаг может привести к резкой эскалации и жесткому ответу со стороны России. Такое мнение высказал военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Не думаю, что они будут бить Storm Shadow по Крымскому мосту – побаиваются резкой эскалации. Это ложится в рамки военно-политической стратегии США. У них есть стратегия роста неядерной эскалации с ядерными державами. Главная ее идея, если сказать по-простому – вываривать лягушку медленно, то есть все время повышать уровень военного напряжения, но по чуть-чуть, чтобы противник, а в данном случае это Россия, никогда не реагировал слишком жестко", - считает Живов.
Эксперт также напомнил о заявлении министра обороны Сергея Шойгу, который пообещал, что удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow повлекут за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине.
Поэтому киевский режим пытается использовать для нанесения ударов по Крымскому мосту и другим объектам на полуострове ракетные комплексы "Гром" и С-200. Кроме того, отметил специалист, недавние события в Херсонской области показали, что Storm Shadow, вопреки ожиданиям Киева и Запада, не столь эффективны при разрушении мостовых сооружений.
"Storm Shadow специально проектировали для ударов по инженерным сооружениям типа мостов. По замыслу создателей, она должна пробивать дорожное полотно и сбивать опору под местом пробития. Но даже не с самым новым Чонгарским мостом это не сработало", – пояснил Живов.
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Ранее Минобороны РФ сообщило, что 9 июля киевский режим безуспешно пытался ударить ракетами по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях. По данным ведомства, попытка ракетной атаки совершена с применением ракет С-200, переделанных для атаки наземных целей. Одна из ракет была направлена на Крымский мост, вторая - на военный аэродром в Ростовской области.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы, регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
Первую украинскую ракету "Гром-2" ПВО сбили над Феодосией 8 апреля. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов полуострова. Обошлось без жертв и разрушений.
В следующий раз ПВО отразили атаку двух ракет "Гром-2" на Крым 6 мая.
По словам главы РК Сергея Аксенова, Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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