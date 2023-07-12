https://crimea.ria.ru/20230712/vashington-v-isterike-politolog-ob-itogakh-sammita-nato--1130017564.html

Вашингтон в истерике: политолог об итогах саммита НАТО

Вашингтон в истерике: политолог об итогах саммита НАТО - РИА Новости Крым, 12.07.2023

Вашингтон в истерике: политолог об итогах саммита НАТО

Главная часть итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе касается не Украины, а Китая, экономическое и военное усиление которого в США и Североатлантическом... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T17:53

2023-07-12T17:53

2023-07-12T17:53

радио "спутник в крыму"

нато

мнения

вадим колесниченко

китай

украина

политика

в мире

саммит нато в вильнюсе

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130017384_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_ea17ce77e5d6f23edca090fc94bccf20.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Главная часть итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе касается не Украины, а Китая, экономическое и военное усиление которого в США и Североатлантическом альянсе воспринимают с огромным страхом на грани истерики. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Абсурд разрушающегося гегемона"Самая главная часть коммюнике касается именно Китая. Американские и европейские дипломаты пишут там настолько странные вещи, что диву даешься. В одном и том же документе Китай объявляют чуть ли ни мировым злом и там же заявляют, что от Китая очень многое зависит, и Запад хочет мирного сотрудничества и развития отношений с Пекином. Вот такой абсурд в политике разрушающегося гегемона. В Вашингтоне реальная истерика от того, что экономика Запада разрушается, и у США нет шансов уйти от надвигающегося на них кризиса", – сказал эксперт.В частности, в итоговом коммюнике говорится, что "амбиции и политика принуждения" КНР бросают вызов интересам, безопасности и ценностям НАТО. Страны блока выразили обеспокоенность расширением и диверсификацией ядерного арсенала Китая, а также назвали "противоречащим ценностям и интересам альянса" углубление стратегического партнерства между Пекином и Москвой. В документе отмечается, что ЕС и НАТО будут координировать свои шаги для "противодействия вызовам евроатлантической безопасности со стороны Китая"."Становится понятным, что США и НАТО не собираются останавливаться в защите своих интересов. Многополярный мир их не интересует и не устраивает. США готовы сжечь весь земной шар для защиты своих собственных интересов. Американцы и натовцы хотят расширить конфликтность в мире, поэтому пытаются продвинуться в Азиатско-Тихоокеанский регион", - комментирует Колесниченко.Судьба Украины Запад не интересуетЧто касается Украины, вопрос ее вступления в НАТО на повестке дня не стоял, что особо и не скрывалось. По словам политолога, территория Украины воспринимается как точка глобального конфликта между коллективным Западом и остальным миром.По мнению Колесниченко, на Западе уже осознали, что победить Россию на поле боя не удастся, поэтому они будут пытаться максимально ее истощить, и это будет продолжаться и дальше, независимо от происходящего на украинском фронте.На саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. В ответ генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом он указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".Читайте также на РИА Новости Крым:Верить нельзя: сенатор оценил обещание Зеленского по кассетным снарядамПочему вопрос по Украине вносит раскол в ряды НАТО – мнение экспертаМогут ввести войска: эксперт объяснил смысл решения НАТО по Украине

https://crimea.ria.ru/20230712/zelenskiy-otsenil-rezultaty-sammita-nato-1130011911.html

китай

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, мнения, вадим колесниченко, китай, украина, политика, в мире, саммит нато в вильнюсе, сша