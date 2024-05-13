https://crimea.ria.ru/20240513/glavnye-novosti-kryma-13-maya-1137245212.html

Главные новости Крыма: 13 мая

Главные новости Крыма: 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Главные новости Крыма: 13 мая

Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек". РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T22:16

2024-05-13T22:16

2024-05-13T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Крыму осудили пятерых украинских шпионов. В Крым идут заморозки – объявлено штормовое предупреждение. ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России. Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымУкраинские шпионы пошли под судВ Крыму пятеро агентов украинских спецслужб получили от 11 до 16 лет лишения свободы за передачу представителям киевского режима данных о российских войсках в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ."Вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже", – говорится в сообщении.Заморозки в КрымуШтормовое предупреждение объявлено в Крыму на 14 мая в связи с надвигающимися заморозками, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 14 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус 2 градусов", – говорится в сообщении.ВСУ атаковали Крым ракетами Storm ShadowНад территорией Крымского полуострова в ночь на понедельник силы ПВО сбили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников, информирует Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня "Ольха" и авиационных управляемых ракет Storm Shadow по объектам на территории Российской Федерации, – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА сбиты над территорией полуострова.России нужен сильный Черноморский ФлотРоссия – величайшая морская держава с выходами к 13 морям, где Крым – ключевая территория, с которой осуществляется влияние нашей страны в мире и от которой зависит ее развитие. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал экс-командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко.Он отметил, что Крым и Севастополь – это не просто ворота России на Юг, в Средиземное море, Индийский океан и Атлантику. В этих регионах – мощь страны, ее дальнейшее развитие и перспективы касательно влияния в мире."Почему так много стран претендуют на Крым, Севастополь, на наш непотопляемый авианосец? Если вспомнить Советский Союз, то самое большое пароходство находилось в Черноморском бассейне… Это наше развитие. Это наши претензии на роль и место в мировом океане. Безусловно, Крым – это как раз та ключевая территория, с которой мы осуществляем это влияние в мире", – сказал адмирал.Детей из Белгорода привезут в "Артек"Белгородских детей, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, направят на лето в Международный детский центр "Артек" в Крым, а также в другие регионы. Об этом в ходе совещания с главами районов в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, трансляция шла на его странице во "ВКонтакте"."По детям. Все семьи с детьми, если дети старше семи-восьми лет, предлагаем отправить их в "Артек" на лето, в другие регионы, чтобы оказать помощь семьям", – сказал Гладков.Глава региона поручил собрать заявки от родителей.

https://crimea.ria.ru/20240513/v-krymu-otsenili-novyy-sostav-pravitelstva-rossii-1137239039.html

https://crimea.ria.ru/20240513/administratsiya-simferopolya-sekonomila-svyshe-4-millionov-rubley--aksenov-1137244374.html

https://crimea.ria.ru/20240513/s-uchetom-svo-v-krymu-razrabotayut-programmu-razvitiya-ekonomiki-na-10-let-1137242466.html

https://crimea.ria.ru/20240513/v-rossiyu-khoteli-dazhe-moryaki-ukrainy-admiral-chf-o-sobytiyakh-2014-goda-1137236227.html

https://crimea.ria.ru/20240513/edinyy-uchebnik-istorii-chto-shkolniki-v-rf-dolzhny-uznat-o-kryme-1137239218.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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