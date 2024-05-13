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12 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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12 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света
12 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света - РИА Новости Крым, 13.05.2024
12 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света
12 севастопольских улиц с 14 по 23 мая ждет ежедневное отключение электроэнергии. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T20:54
2024-05-13T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. 12 севастопольских улиц с 14 по 23 мая ждет ежедневное отключение электроэнергии. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, в указанные даты отключения будут происходить с 8:30 до 17:30, они коснутся абонентов, расположенных по улицам Донская 20-А, 40-62, 23-51, Кавказская 2-6, 1-3, Днепровская 2-28, 1-47, Литейная 9/2, 11/2, 15, Малярная 1-11, Таманская 2-4, 1-5, Кочубея 56-60, Дундича 2-8, 1-11, Федько 34-38, Ватутина 8-24, 9/2, 11-23, Пархоменко 14-30, 3-27, Террасная 12-30, 5, 13.Уточняется, что отключения связаны с проведением неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудованииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный домСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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4.7
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12 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света

"Севастопольэнерго": часть абонентов Севастополя ждет длительное отключение света

20:54 13.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. 12 севастопольских улиц с 14 по 23 мая ждет ежедневное отключение электроэнергии. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным пресс-службы, в указанные даты отключения будут происходить с 8:30 до 17:30, они коснутся абонентов, расположенных по улицам Донская 20-А, 40-62, 23-51, Кавказская 2-6, 1-3, Днепровская 2-28, 1-47, Литейная 9/2, 11/2, 15, Малярная 1-11, Таманская 2-4, 1-5, Кочубея 56-60, Дундича 2-8, 1-11, Федько 34-38, Ватутина 8-24, 9/2, 11-23, Пархоменко 14-30, 3-27, Террасная 12-30, 5, 13.
Уточняется, что отключения связаны с проведением неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании
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СевастопольНовостиНовости КрымаКрымЭлектросети КрымаСевастопольэнергоОтключение электроэнергии
 
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