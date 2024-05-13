https://crimea.ria.ru/20240513/12-ulits-sevastopolya-na-10-dney-ostanutsya-bez-sveta-1137242084.html

12 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света

12 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света - РИА Новости Крым, 13.05.2024

12 улиц Севастополя на 10 дней останутся без света

12 севастопольских улиц с 14 по 23 мая ждет ежедневное отключение электроэнергии. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T20:54

2024-05-13T20:54

2024-05-13T20:54

севастополь

новости

новости крыма

крым

электросети крыма

севастопольэнерго

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127733875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04b079e24d86f6b4d60802bb46c35372.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. 12 севастопольских улиц с 14 по 23 мая ждет ежедневное отключение электроэнергии. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, в указанные даты отключения будут происходить с 8:30 до 17:30, они коснутся абонентов, расположенных по улицам Донская 20-А, 40-62, 23-51, Кавказская 2-6, 1-3, Днепровская 2-28, 1-47, Литейная 9/2, 11/2, 15, Малярная 1-11, Таманская 2-4, 1-5, Кочубея 56-60, Дундича 2-8, 1-11, Федько 34-38, Ватутина 8-24, 9/2, 11-23, Пархоменко 14-30, 3-27, Террасная 12-30, 5, 13.Уточняется, что отключения связаны с проведением неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудованииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный домСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – Хуснуллин

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, крым, электросети крыма, севастопольэнерго, отключение электроэнергии