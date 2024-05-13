Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/v-sevastopole-250-chelovek-bez-sveta-nad-kabelem-vyros-chastnyy-do-1137228342.html
В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом
В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом
В Севастополе поврежден высоковольтный кабель, который оказался под фундаментом частного дома. По этой причине без электричества остается 250 человек. О этом... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T09:41
2024-05-13T09:42
севастополь
отключение электроэнергии
евгений горлов
происшествия
новости крыма
электричество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118808862_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f93ad39095f913b862890b521f945d53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе поврежден высоковольтный кабель, который оказался под фундаментом частного дома. По этой причине без электричества остается 250 человек. О этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов."С 13:00 12 мая из-за аварии на высоковольтном кабеле 6 кВ обесточены ТП-49, ТП-49А (ул. Загордянского), без электроснабжения остаются 40 домов (частных и многоквартирных), в которых проживают 250 человек", - написал Горлов в своем Telegram-канале.По словам чиновника, место повреждения выявлено сегодня, 13 мая, в 6:00. Оно находится под фундаментом дома на территории частного домовладения. На данный момент ведутся поиски хозяина недвижимости."Проводится поиск владельца дома и будем разбираться, по какой причине дом построили на кабельной линии. Все службы работают в штатном режиме", - подвел итог Горлов.Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом оборудования на высоковольтных сетях в Севастополе возможны отключения электричества в течение трех дней, с 10 по 12 мая. Масштабные восстановительные работы в городе проводятся после урагана в ноябре 2023 года и подтопления некоторых районов в январе 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинАвария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118808862_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_abf177c182dfc402251adfd927246051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, отключение электроэнергии, евгений горлов, происшествия, новости крыма, электричество
В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом

В Севастополе из-за строительства частного дома над кабелем остались без света 250 человек

09:41 13.05.2024 (обновлено: 09:42 13.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МавкеевЭлектрический счётчик
Электрический счётчик - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Мавкеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе поврежден высоковольтный кабель, который оказался под фундаментом частного дома. По этой причине без электричества остается 250 человек. О этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
"С 13:00 12 мая из-за аварии на высоковольтном кабеле 6 кВ обесточены ТП-49, ТП-49А (ул. Загордянского), без электроснабжения остаются 40 домов (частных и многоквартирных), в которых проживают 250 человек", - написал Горлов в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, место повреждения выявлено сегодня, 13 мая, в 6:00. Оно находится под фундаментом дома на территории частного домовладения. На данный момент ведутся поиски хозяина недвижимости.
"Проводится поиск владельца дома и будем разбираться, по какой причине дом построили на кабельной линии. Все службы работают в штатном режиме", - подвел итог Горлов.
Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом оборудования на высоковольтных сетях в Севастополе возможны отключения электричества в течение трех дней, с 10 по 12 мая. Масштабные восстановительные работы в городе проводятся после урагана в ноябре 2023 года и подтопления некоторых районов в январе 2024 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанция
В Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – Хуснуллин
Авария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов
 
СевастопольОтключение электроэнергииЕвгений ГорловПроисшествияНовости КрымаЭлектричество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57В Крыму осудили пятерых украинских шпионов
11:52В Крым идут заморозки - объявлено штормовое предупреждение
11:41Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
11:17Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей
11:07Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства
10:49Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
10:29В порту Новороссийска будет громко
10:12Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене
10:07На Крымском мосту большая очередь: сколько ждать проезда
09:57Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев
09:41В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом
09:21На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
09:10Крымский мост открыт для проезда
09:06Десятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУ
08:45От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
08:16Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
07:57В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства
07:37ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками
07:15Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация
07:12На Крымском мосту выросла очередь
Лента новостейМолния