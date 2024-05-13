https://crimea.ria.ru/20240513/v-sevastopole-250-chelovek-bez-sveta-nad-kabelem-vyros-chastnyy-do-1137228342.html

В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом

В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом

В Севастополе поврежден высоковольтный кабель, который оказался под фундаментом частного дома. По этой причине без электричества остается 250 человек. О этом... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T09:41

2024-05-13T09:41

2024-05-13T09:42

севастополь

отключение электроэнергии

евгений горлов

происшествия

новости крыма

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе поврежден высоковольтный кабель, который оказался под фундаментом частного дома. По этой причине без электричества остается 250 человек. О этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов."С 13:00 12 мая из-за аварии на высоковольтном кабеле 6 кВ обесточены ТП-49, ТП-49А (ул. Загордянского), без электроснабжения остаются 40 домов (частных и многоквартирных), в которых проживают 250 человек", - написал Горлов в своем Telegram-канале.По словам чиновника, место повреждения выявлено сегодня, 13 мая, в 6:00. Оно находится под фундаментом дома на территории частного домовладения. На данный момент ведутся поиски хозяина недвижимости."Проводится поиск владельца дома и будем разбираться, по какой причине дом построили на кабельной линии. Все службы работают в штатном режиме", - подвел итог Горлов.Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом оборудования на высоковольтных сетях в Севастополе возможны отключения электричества в течение трех дней, с 10 по 12 мая. Масштабные восстановительные работы в городе проводятся после урагана в ноябре 2023 года и подтопления некоторых районов в январе 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – ХуснуллинАвария на электросетях в Севастополе изменила работу троллейбусов

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, отключение электроэнергии, евгений горлов, происшествия, новости крыма, электричество